Na Děčínsku školy možná neotevřou, hygienici chtějí pro okres výjimku

Školy na Děčínsku by podle hygieniků měly zatím zůstat zavřené kvůli zhoršené epidemické situaci. Ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková požádá ministerstvo zdravotnictví o výjimku v rámci pandemického zákona. Většina českých žáků by se měla do škol vrátit od pondělí 12. dubna, a to v rotačním režimu.