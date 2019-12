Náhlé odvolání ředitelů kulturních institucí opět vyvolalo protesty

„Rada kraje došla k tomu, že ředitelům skončí mandát a že bude nejlepší, když na začátku ledna vyhlásíme výběrové řízení, protože ne se všemi jsme spokojeni,“ řekla radní pro kulturu Jitka Sachetová (KSČM).

Náhlé odvolání k 31. prosinci se týká ředitelky lounské Galerie Benedikta Rejta Alice Štefančíkové, ředitele litoměřické Severočeské galerie výtvarného umění Jana Štíbra a ředitele teplického muzea Radka Spály.

Se kterými řediteli byl kraj nespokojen, odmítla Sachetová upřesnit. Jen potvrdila, že kraj předem ředitelům jejich odvolání nesdělil.

Jako jediný chtěl důvody tohoto kroku znát zastupitel Jiří Kulhánek (ODS).

„Přestože jsou to odborníci, byli odvoláni po mnoha letech dobré práce bez jakéhokoli varování. A to přesto, že před dvěma lety obhájili svůj post. Mělo by se postupovat jinak,“ míní Kulhánek.

Všichni tři totiž při změně ve vedení muzeí a galerií před dvěma lety vyhráli výběrové řízení a krajská rada tehdy uvedla, že budou mít po dvou letech nárok na prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Tak tomu bylo ale pouze u ředitelů chomutovského a děčínského muzea.

Podle některých odborníků je zcela nekoncepční, že ředitelé byli odvoláni a ještě není vypsáno výběrové řízení na nové.

„Žádné bezvládí nebude, protože jsme se ředitelů ptali, zda budou své organizace zatím dál řídit, a řekli ano. Kdyby nechtěli, byl by pověřen jiný pracovník galerie či muzea. Nekoncepční to není, ředitelé nemohou být na svých postech do nekonečna. Bohužel,“ dodala Sachetová.

Sachetová odmítla jakékoli politické tlaky na jmenování vybraných zájemců s tím, že ředitelé se mohou do výběrových řízení přihlásit.

Zatímco Štefančíková a Štíbr ještě nejsou rozhodnuti, zda se výběrového řízení zúčastní, jejich teplický kolega Spála do toho prý půjde.

Nečekané výměny necelý rok před volbami vyvolaly protesty

Další nečekané výměny ve vedení galerií a muzeí necelý rok před krajskými volbami vyvolaly i petici proti neprodloužení smlouvy ředitelce lounské galerie.

Podle mosteckého zastupitele, galeristy, pedagoga a umělce Luďka Proška či Jany Jungmannové, předsedkyně spolku Veřejná kulturní iniciativa, jde o opakované neodborné jednání odboru kultury kraje a kvůli odchodu ředitelů napsali vedení kraje a zastupitelům otevřený dopis.

„Požadujeme vypsání transparentních výběrových řízení na vedoucí pozice Galerie Benedikta Rejta a Severočeské galerie výtvarného umění. Požadujeme, aby ve výběrové komisi byli zastoupeni současní galerijní odborníci, kunsthistorici a umělci a byla vyvozena odpovědnost příslušného odboru pro kulturu kraje. Kraj tímto zacházením s kulturními institucemi ukazuje, jak malou péči věnuje kulturnímu dědictví a péči o něj,“ stojí v dopise.