Neodvolaný šéf městského kulturního střediska rozděluje koalici v Ústí

„Jestliže se někdo opírá o doporučení zastupitelstva odvolat ředitele zoo na základě zjištěných nedostatků z kontroly, tak já bych měřila všem stejným metrem,“ řekla náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) (o odvolání ředitele zoo Romana Končela jsme psali zde).

„Kontrola v Kulturním středisku nedopadla dobře, jsou tam minimálně srovnatelné problémy jako v zoo. A jestli jednoho ředitele odvoláme, měli bychom i druhého, pokud to někdo navrhne. Jestli se chceme chovat transparentně a spravedlivě, tak ke všem,“ doplnila náměstkyně.



Nabídla také srovnání obou ředitelů. „Roman Končel nastoupil do zoo před 3,5 lety, spoustu problémů podědil a ne za vše může. Ivan Dostál je v Kulturním středisku šest let a všechny problémy jdou zcela za ním,“ dodala Nechybová.

Podobně jako koaliční UFO to vidí i opoziční politici. „Pochybení v Kulturním středisku byla závažná a místo toho, aby to město personálně okamžitě řešilo, rada ještě loni řediteli Dostálovi schválila odměny, což je něco neuvěřitelného. Ke všem by se mělo přistupovat stejně, když byl odvolán ředitel zoo, proč ne ředitel Kulturního střediska. To není možné tolerovat a rada by se tím měla vážně zabývat,“ podotkla zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Navíc i finanční výbor letos v únoru doporučil zastupitelstvu zabývat se protokolem z kontroly v Kulturním středisku a vyvodit ze shledaných zjištění personální důsledky.



„Ředitel Dostál by měl podle mne být odvolán,“ potvrdil opoziční zastupitel a šéf finančního výboru Pavel Vodseďálek (KSČM).

Na odvolání chyběly hlasy

Primátor Petr Nedvědický (ANO) konstatoval, že Dostálovo odvolání nemělo v radě podporu většiny hlasů, sesazení Končela však ano. Potvrdil, že kontrola odkryla řadu pochybení také v Kulturním středisku, pod nějž spadá dům kultury, letní kino či Národní dům.

„Ale na jejím základě začal ředitel Dostál okamžitě jednat, aby problémy napravil, a prokazatelně dochází k narovnání. Kdežto u ředitele Končela první kontrola ukázala řadu nedostatků a další kontrola zjistila, že se nic nepodařilo narovnat. V tom je ten rozdíl mezi řediteli,“ zdůvodnil primátor.

Podle něj však současné rozhodnutí nemusí být konečné. „Pokud zastupitelstvo nebo kterýkoli z radních projeví vůli a zeptá se, zda nedošlo ke změně názoru, hlasováním to zjistíme. A samozřejmě je možné, že dojde k odvolání ředitele Dostála. Já to nevylučuji, je to jen o počtu hlasů,“ poznamenal Nedvědický.