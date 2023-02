Napadení mladíka na koupališti v Dubí znovu projedná soud v Teplicích

Krajský soud v Ústí nad Labem vyhověl odvolání státního zastupitelství a tří obžalovaných a původní rozsudek v celém rozsahu zrušil. „Odvolací soud vyhověl především v tom, že je potřeba dokazování doplnit a znovu se věnovat právní kvalifikaci, mám na mysli pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví a rasové pohnutce,“ uvedla státní zástupkyně Kateřina Veselá.

Obžalovaní se cítí nevinní. „Uvidíme, jak to dopadne. Nikoho jsme nezmlátili, takové věci neděláme,“ řekl po dnešním hlavním líčení jeden z obžalovaných Radek Čonka. „Soud rozhodl v souladu s naším návrhem, takže na naší straně spokojenost,“ uvedl obhájce obžalovaného Romana Dunky Miroslav Pleva.

Teplický soud musí podle rozhodnutí odvolacího soudu doplnit dokazování především o výslech některých svědků a provést znovu tzv. rekognici nebo-li ztotožnění pachatelů činu, a to na základě fotografií nebo na místě. „Já si neumím představit, že v tuto chvíli s odstupem pěti let se bude provádět nějaký neodkladný neopakovatelný úkon rekognice,“ uvedl Pleva. Podle něj i výpovědi svědků budou do jisté míry ovlivněny tím, co zaznělo u soudu. Přiklání se k tomu, aby teplický soud obžalované zprostil viny.

Rvačka se odehrála na koupališti v Dubí na Teplicku 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic se rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné údajně topilo svého vrstevníka. Vzápětí se kvůli tomu pohádala s jeho matkou.

Do sporu dvou žen se následně vložila později obžalovaná Žaneta Dunková a slovně i fyzicky zaútočila na ženu, která dítě napomenula. Napadené se přiběhl zastat poškozený David M., přičemž Dunková napadla i jeho.

Na pomoc jí pak podle žalobce přišli ještě obžalovaní Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka a společně poškozeného zbili a rasisticky uráželi. Napadený muž utrpěl středně těžké zranění.

Okresní soud v Teplicích v květnu 2021 nepravomocně rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení s ostrahou. Oba se odvolali.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka, dostali podmínku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmínku na 18 měsíců za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování a peněžitý trest, zproštěna byla obžaloby z dalšího skutku. Rostislav Drška se podle okresního soudu žádného protiprávního jednání nedopustil.

Původně byla šestice obžalovaná z pokusu o těžké ublížení na zdraví, hrozil jim až desetiletý trest.

Odvolání podal i státní zástupce, který se s verdiktem teplického okresního soudu se neztotožnil ani u jednoho ze šesti obžalovaných, žádal mimo jiné tvrdší tresty.