Soud snížil tresty v kauze podvodů při vydávání řidičských průkazů

„Výrok o trestu byl ponechán a byla tam změna pouze v tom, že tresty byly sníženy z důvodu toho, že byly nepřiměřeně vysoké,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková.
V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované již soud potrestal dříve podmíněnými a peněžitými tresty.
Do podvodu se podle žalobce zapojili dva zkušební komisaři autoškoly, z nichž jeden před zahájením soudu zemřel, tlumočník a žadatelé z různých koutů České republiky.
Předávání úplatků, napovídání při testech, psaní testu za uchazeče a další podvodné jednání zachytily kamery ve zkušební místnosti, které dění sledovaly sedm měsíců.
Šampalíkovi uložil už prvoinstanční soud zákaz činnosti výkonu funkce zkušebního komisaře a jakékoli zaměstnání v autoškolách po dobu deseti let. Mangovi stanovil prvoinstanční soud zaplatit 600 tisíc korun.