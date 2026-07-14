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Soud snížil tresty v kauze podvodů při vydávání řidičských průkazů

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  12:29
Obžalovaní v kauze údajného ovlivňování průběhu závěrečných zkoušek v...

Obžalovaní v kauze údajného ovlivňování průběhu závěrečných zkoušek v autoškolách ve Varnsdorfu v jednací síni děčínského okresního soudu. (15. června 2023) | foto: Ladislav Faltin

Soud v Děčíně řeší kauzu údajně podvodného vydaných řidičáků ve Varnsdorfu. Na...
Soud v Děčíně řeší kauzu údajně podvodného vydaných řidičáků ve Varnsdorfu. Na...
Soud v Děčíně řeší kauzu údajně podvodného vydaných řidičáků ve Varnsdorfu. Na...
Soud v Děčíně řeší kauzu údajně podvodného vydaných řidičáků ve Varnsdorfu. Na...
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Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem dnes snížil tresty vězení dvěma obžalovaným v případu rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služebnímu komisaři uložil pět let vězení a tlumočníkovi tři roky. Rozhodnutí je pravomocné.

„Výrok o trestu byl ponechán a byla tam změna pouze v tom, že tresty byly sníženy z důvodu toho, že byly nepřiměřeně vysoké,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková.

V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované již soud potrestal dříve podmíněnými a peněžitými tresty.

Do podvodu se podle žalobce zapojili dva zkušební komisaři autoškoly, z nichž jeden před zahájením soudu zemřel, tlumočník a žadatelé z různých koutů České republiky.

Předávání úplatků, napovídání při testech, psaní testu za uchazeče a další podvodné jednání zachytily kamery ve zkušební místnosti, které dění sledovaly sedm měsíců.

Šampalíkovi uložil už prvoinstanční soud zákaz činnosti výkonu funkce zkušebního komisaře a jakékoli zaměstnání v autoškolách po dobu deseti let. Mangovi stanovil prvoinstanční soud zaplatit 600 tisíc korun.


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