Když v květnu 1945 skončila druhá světová válka, začaly odsuny německého obyvatelstva z Československa. V prvních měsících byly divoké, neorganizované, často plné násilí. Od začátku roku 1946 až do začátku 50. let pak probíhal odsun organizovaně. Ví se, kolik lidí tehdy opustilo dnešní Ústecký kraj?
S těmito počty je to problematické, čísla mají poměrně velký rozptyl. Uvádí se, že celé Československo během odsunů opustily zhruba dva a půl až tři miliony Němců. Pokud jde o území dnešního Ústeckého kraje, uvádí se číslo 510 tisíc lidí, ale viděl bych jej spíš jako dolní hranici. Ještě se krátce zastavím u výrazu divoký odsun. Naznačuje, že šlo o něco spontánního, nějaký výbuch lidového hněvu. Výzkumy z minulých let však prokazují, že to zdaleka tak spontánní nebylo, že šlo z velké části o řízené, institucionalizované násilí, které bylo podporováno tehdejšími politickými představiteli. O to to bylo ze zpětného pohledu horší.
Z Prahy bylo pohraničí daleko a lidé v hlavním městě neměli v souvislosti s naším regionem zrovna velký pocit odpovědnosti. Tato necitlivost se projevila třeba právě na vydrancování zdejší krajiny. A smýšlení „z Prahy je to daleko a Prahu to nezajímá“ tu zůstalo a můžeme to na mnoha příkladech stále vidět.