Ústí chce obnovit placení za odpad, popelnice a kontejnery bude vážit

„Situace je nadále neudržitelná. Město poplatek zrušilo a teď má každý rok v rozpočtu díru 74 milionů. Což je třetina investičního rozpočtu,“ říká náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Návrh na obnovení plateb ještě musí schválit rada i zastupitelé.

Od 1. ledna by poplatek za skládkování měl 10 let růst z nynějších 500 až na 1 850 korun za tunu. Zákon také ukládá obcím více třídit. Za kilogram směsného odpadu by podle návrhu lidé v Ústí měli od ledna platit 0,31 koruny. Každý kontejner a každá popelnice se budou při vysypávání vážit.

„Maximální částka podle zákona je jedna koruna,“ podotkl Hausenblas. I tak to průměrně pro obyvatele paneláku bude znamenat zvýšení z 500 korun, jež se platily do roku 2018, zhruba na 650 až 700 korun ročně.

Zároveň ale Ústí plánuje budovat podzemní kontejnery a tříděný odpad se dál bude ukládat zdarma, takže čím víc lidé vytřídí, tím méně zaplatí za směsný odpad. Také si sami zvolí, jak velkou nádobu na něj chtějí a jak často se bude vyvážet. A jelikož nejtěžší částí směsného odpadu je bioodpad, půjde ušetřit i tím, že si lidé požádají o některý ze čtyř druhů kompostérů.

„Snažíme se nastavit spravedlivější systém, protože v Ústí byla spousta lidí, kteří tu žili, ale neměli trvalé bydliště, a odpady tak neplatili. Ještě dnes má město nedobytnou pohledávku 120 milionů, které už asi nevymůže. Poplatek už se však nebude vybírat od 99 tisíc obyvatel včetně dětí, ale od majitelů 10 tisíc nemovitostí ve městě. A je na nich, jakou formu výběru poplatku od nájemníků si zvolí,“ přiblížil Hausenblas.

Teplice: Odpad platí město, nic se nemění

Třeba v Plzni, kde tento systém funguje, prý počet neplatičů klesl na jedno procento.

Ve městech, kde se za odpad platí, přemýšlejí, jak dopad zákona udělat co nejpřijatelnější. Litoměřice zdražily už v lednu ze 498 na 696 korun. „Místo dalšího zdražování to zkusíme vymyslet jinak, děláme studii, co lze s odpadem dělat, zda ho využít energeticky, či ve spolupráci se skládkou materiálově,“ říká místostarosta Karel Krejza (ODS).

Cenu 670 korun chce držet aspoň příští rok i Roudnice. V Děčíně lidé platí 750 korun, ale co bude dál, jisté není. Město teprve soutěží firmu na vyvážení. Jednou z variant, jak zaplatit dražší odpad, by mohlo být i zvýšení daně z nemovitosti.

Protože bude zpoplatněn veškerý odpad, Chomutov zvažuje, jaké poplatky budou. Jedna z variant je zvýšit platbu z 600 na 1 200 korun, další počítat ji podle hmotnosti, objemu či sběrných nádob.

Kde se za svoz neplatí a dál platit nemá, jsou Teplice. „Máme jasno, odpad platí město a nic se na tom nezmění,“ řekl mluvčí magistrátu Robin Röhrich.

Na změny zákona se ale Teplice chystají. Rozvezlo již nádoby na kovy, a protože od roku 2023 budou muset domácnosti třídit kuchyňský odpad, zkouší i další projekt. „350 domácností dostalo biorozložitelné sáčky a před domy jsou kontejnery vyvážené do kompostárny,“ uvedl Röhrich.