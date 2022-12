Policii na Ústecku opouštějí desítky lidí. Šluknovští se bojí o bezpečnost

„Policisté chybí nejvíce na základních článcích služby pořádkové a dopravní policie, ale i na službě kriminální policie a vyšetřování,“ řekl mluvčí krajského ředitelství policie Daniel Vítek.

Vedení krajského ředitelství i jednotlivých územních odborů se podle něj snaží všemi dostupnými prostředky zajistit, aby do služby nastupovali noví policisté. K dispozici jsou pro ně různé benefity. Po uplynutí šestiměsíční zkušební doby mají třeba zaměstnanci nárok na náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun. Za zvýhodněných podmínek si mohou zakoupit MultiSport kartu nebo mají nárok na výhodné mobilní tarify, slevy na wellness pobyty a také slevy na vstupy do divadel. Výhodně si mohou zakoupit elektroniku i nový vůz.

Policie spolupracuje téměř se všemi středními školami s maturitními obory v kraji, kde formou náborových besed či rozšířeného programu pro studenty oslovují potenciální zájemce o práci u policie. „Studenty nejen seznamujeme se vším, co práce u policie obnáší, ale umožňujeme jim i vyzkoušení přijímacích testů, účastníme se adaptačních kurzů, nebo jim zprostředkováváme ukázky a návštěvu různých pracovišť,“ popsal mluvčí.

Kromě toho policie spolupracuje s úřady práce, účastní se burz práce, dnů otevřených dveří na školách a kulturních a sportovních akcí. Také tam se mohou objevit případní zájemci o práci u policie.

Obava o zajištění bezpečnosti

Někteří starostové ve Šluknovském výběžku vyslovili obavy o zajištění bezpečnosti. Podle Vítka ji ve výběžku zajišťují obvodní oddělení Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Velký Šenov a Krásná Lípa.

„Kromě zmíněných oddělení v případě potřeby posilují výkon služby kolegové z krajské pořádkové jednotky, z oddělení služební kynologie, případně policisté ze speciální pořádkové jednotky, aby bylo v maximální možné míře zajištěno bezpečí všech obyvatel v této lokalitě,“ řekl Vítek. Tabulkový počet policistů v této lokalitě je 105, skutečný personální stav činil 1. prosince 71 policistů.

Nábor nových policistů se podle starosty Krásné Lípy Jana Koláře příliš nedaří. „Na oddělení ve Velkém Šenově zbyli dva policisté. Jejich činnost nějakou dobu pomáhali vykrývat policisté od nás z Krásné Lípy a to bylo teď přetvořeno,“ uvedl starosta Kolář. Krásnolipští policisté podle něj pomáhají ve Varnsdorfu a sever, kde je i Velký Šenov, vykrývají policisté ze Šluknova a Rumburku. „Přirozeně máme obavu, že kriminalita půjde nahoru,“ podotkl Kolář.

Podle jeho názoru řada zkušených policistů zvolí odchod do klidnějšího zaměstnání, protože mají jako finanční jistotu výsluhu. „Řešení je zaplatit policisty ve výkonu povolání, aby měli nadstandardní ohodnocení. Je to do nějaké míry rizikové povolání. Směřoval bych to k aktuální mzdě, než k nějakému odkládanému příjmu formou výsluh,“ dodal.

Od policie odešel po svém zvolení také starosta Mikulášovic Aleš Jandus, který pracoval na druhém oddělení služby kriminální policie a vyšetřování v Rumburku. „Bylo nás kolem 30 a za poslední dobu, teď na podzim, od nás odešlo pět lidí. Přišla jen jedna nová kolegyně,“ řekl starosta.

On sám už dřív uvažoval, že práci u policie opustí. „Jsem zkostnatělý, asi bych zůstal,“ řekl Jandus a dodal, že po čtyřech letech ve funkci se už do původního zaměstnání nevrátí.