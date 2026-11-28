V krajském městě vyčlenili na letošní Ústecké Vánoce 2,16 milionu korun, přibližně o 360 tisíc více než loni. Dalších 679 tisíc korun stojí pronájem, instalace a demontáž vánočního osvětlení. Novinkou je vyhlídkové kolo na Mírovém náměstí a ledové kluziště na Větruši. Výzdobu doplní ochranovské hvězdy s 26 paprsky, tradiční vánoční dekorace ze saské Horní Lužice. Děti budou hledat vánočního záškodníka a na pódiu vystoupí například hudebníci Pokáč, Ilona Csáková nebo Klára Vytisková. Ústecké Vánoce odstartují v neděli 29. listopadu a skončí 23. prosince.
Novinku si na letošní advent připravil i Chomutov, a to akci Pekelný Chomutov. Uskuteční se 16. prosince a zájemci se mohou těšit na čertovskou skupinu Krampus Phoenix, světelnou andělskou show či focení s čerty a anděly. Od soboty 28. listopadu pak budou na náměstí 1. máje již tradiční trhy, vyhlídkové kolo či dětský kolotoč. Chybět nebude vánoční park se světelnými instalacemi a ledovou arénou. Na zajišťování vánočních akcí v letech 2026 až 2029 má město podepsanou smlouvu se soukromou společností, celkem za to dá 5,58 milionu korun bez DPH. Za jednu sezonu jde tedy o přibližně 1,4 milionu. Některé atrakce si však radnice zajišťuje samostatně.
Litvínov si pak nachystal nové umělé kluziště na náměstí Míru. Bruslení bude zdarma, dopoledne plochu využijí školáci a odpoledne se otevře veřejnosti. Dále se mohou lidé těšit na slavnostní rozsvícení stromu, vánoční jarmark, obří loutku svatého Mikuláše, čerty na koních a ohnivou show. Akce Krušnohorské Vánoce už začala a potrvá do 31. prosince. Náklady zde nebudou nízké, jen pronájem osvětlení vyjde na více než 2,6 milionu korun.
Vánoční sauna i boj o nejlepší salát
Ne zrovna tradiční adventní aktivitu nabídne Děčín, kde se v sobotu uskuteční Vánoční Food festival se soutěží o nejlepší bramborový salát. Ve stejný den se také otevře vánoční ulička v Křížové ulici, která zůstane přístupná až do konce roku. Návštěvníky čekají koncerty, stánky, vánoční sauna, sněhová koulovačka nebo běžkařský závod Křížovková 50. Radnice na letošní Vánoce vyčlenila přibližně milion korun.
To Most letos vynaloží jen na vánoční výzdobu přibližně 3,55 milionu korun bez DPH. Kromě dekorací se lidé mohou těšit třeba na trhy na 1. náměstí, které odstartují 27. listopadu, koncert zpěvačky Celeste Buckingham, Mikulášskou tramvaj a krampus show. Po několika letech se do centra vrátí také silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen ze střechy magistrátu.
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20. listopadu 2026
V Teplicích se vánoční trhy otevřou 29. listopadu a potrvají do 23. prosince. I tady dají jen za pronájem výzdoby nemalou částku – 2,5 milionu korun. Hlavním dějištěm trhů bude prostor kolonády u Domu kultury, kde návštěvníci najdou stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
V Lounech rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí proběhne v neděli 29. listopadu. Adventní program doplní akce na Výstavišti a v muzeu, chybět nebude výzdoba, betlémy a dětský kolotoč. Město má doložené výdaje na montáž a demontáž výzdoby v celkové výši téměř 393 tisíc korun včetně DPH.
V Litoměřicích se pak vánoční trhy uskuteční na Mírovém náměstí od 11. do 22. prosince. Návštěvníky čeká Ježíškova pošta, fotokoutek, koncerty, pohádky a dílničky. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu nicméně proběhne ještě před začátkem trhů – už 29. listopadu.
Vánoční stromy živé i umělé
To, jaké stromy zkrášlí centrum a odkud budou, se v různých městech napříč krajem liší. Například ústecký magistrát poptával strom od místních. Radnice hledala dva jehličnany, pro Lidické a Mírové náměstí.
V Teplicích letos převládnou umělé vánoční stromy. Lidé sice radnici na výzvu několik jehličnanů nabídli, ale stromy měly nevhodný tvar, nebo se k nim nedostala těžká technika. Živý strom tak stojí jen na Zámeckém náměstí a na Benešově náměstí město ozdobí tamní borovici. Na náměstí Svobody, u Domu kultury a u Kamenných lázní jsou stromy umělé.
V Děčíně stojí tři živé jehličnany – na Masarykově a Husově náměstí a v Křížové ulici. Jeden pochází přímo z města z Horního Oldřichova, zbylé dva přivezli ze šestnáct kilometrů vzdálených Všemil.
V Lounech pak bude během adventu zdobit centrum strom, který byl pokácen z bezpečnostních důvodů. Jde o přibližně sedmnáct metrů vysokou kavkazskou jedli, která dříve rostla ve Smetanově ulici.
Do výběru vhodného stromu se aktivně zapojuje vedení města a případně i odborníci. Posuzuje se nejen jeho výška a hustota větví, ale třeba i tvar, zdravotní stav, pevnost kmene a především dostupnost pro těžkou techniku, která strom pokácí, přepraví a umístí na náměstí. Stav může v případě potřeby ohodnotit arborista.
KAM ZAJÍT
Advent na zámku Benešov nad Ploučnicí
Rozsvícení stromu v Bílině
Čertovský rej v Zoo Děčín
Adventní trhy v Kadani
Advent v ústecké zoo
Vánoční jarmark ve Staré papírně
Rozsvícení vánočního stromu v Děčíně
Vánoční jarmark v Krupce