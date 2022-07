Soud s antivaxerem a zastáncem Putina provázel křik kvůli losování

„Dobře jste věděli, že přijedeme! Jeli jsme 300 kilometrů. My s tím nesouhlasíme, nebudeme losovat!“ zlobili se lidé, když jim o půl deváté ráno pracovnice soudu sdělovala, že je potřeba spravedlivě vybrat 35 těch, kteří se kvůli omezenému počtu míst dostanou na jednání. Přinesla klobouk, z něhož měli lidé vytahovat lístečky. Kdo by na něm měl žlutý puntík, směl by dovnitř.

„To je podvod! Vy se nás bojíte,“ ozývaly se další nespokojené výkřiky. Emoce zklidnilo až rozhodnutí samosoudkyně Markéty Bitterové, která jednání operativně přesunula do největší síně s kapacitou 120 míst. Přítomní to ocenili bouřlivým potleskem.

Hlavní líčení začalo se zhruba padesátiminutovým zpožděním. Státní zástupce úvodem přednesl dvě obžaloby, v nichž viní dvaačtyřicetiletého Netíka, vyučeného malíře pokojů, z šíření poplašné zprávy a z veřejného schvalování a ospravedlňování zločinu proti míru. Soudkyně v rámci hospodárnosti řízení projednává obě věci společně.

„Já to nerozporuji, ale na žádnou dohodu (o vině a trestu) přistupovat nechci, protože by to bylo přiznání. Popřel bych všechno, co jsem tvrdil, a já si za svým postojem stojím,“ uvedl Netík na dotaz soudkyně, jak se staví k obžalobě.

Muž publikoval na svém facebookovém profilu letos v lednu příspěvek, v němž podle žalobce asi pěti tisícovkám sledujících lidí mimo jiné sdělil, že „vláda zabíjí lidi vědomě vakcínama“, po jejich aplikaci „umírají lidi, mají záněty srdečního svalu, houstnutí krve, infarkty, mladý lidi na to umíraj a padaj“, označil to za zločiny proti lidskosti s tím, že představitelé státu „pozabíjeli několik tisíců lidí po celé zemi“.

Podle státního zástupce neměl Netík tyto informace, které neodpovídají skutečnosti a část veřejnosti mohly vážně znepokojit, nijak podložené. Když se obžalovaného muže ptal na zdroj, z něhož čerpal, odmítl Netík na otázky odpovídat.

Šíření poplašné zprávy antivaxer odmítá, na druhé straně přiznal, že video po krátké době stáhl. „Bylo ostré, nechtěl jsem tím ublížit, mohl jsem to říct jemněji,“ uvedl. Ve videopříspěvku totiž také prohlašoval o politicích, že doufá, že „tady ty hovada všechny pověsí“. Hrozil i novináři Lukáši Valáškovi z Aktuálně.cz, který o něm napsal článek.

„V zásadě si myslím, že jsem neudělal nic zlého. Máme stovky prohlášení o negativních účincích vakcín. Chtěl jsem upozornit na rizika všechny lidi, nejen své přátele. Oslovil jsem úplně všechny. Aby nenaletěli, aby zkoumali, nenechali se zastrašit. Ne pro svoji slávu, o tu mi nejde,“ hájí se Netík, který svůj názor označil za většinový a před soudem se odvolával na svobodu projevu.

Jeho obhájce žádá, aby k soudu přišlo vypovídat několik odborníků, kteří sbírají data o nežádoucích účincích očkování proti covidu. Když státní zástupce navrhl, aby, pokud jsou nějaké pochybnosti o účincích vakcín, nechal soud vypracovat znalecký posudek, začali se Netíkovi příznivci v soudní síni hlasitě smát. Justiční stráž je musela napomínat.

„Ruská vojska osvobozují...“

V únoru a březnu letošního roku se Netík ve svých videích opakovaně veřejně vyjadřoval i k válce na Ukrajině. Obžaloba zmiňuje osm jeho výroků, v nichž například uvedl, že „to je taková škoda, že se Putin zastavil jen u těch ukrajinských hranic“, „Putin zachránil Ukrajinu od šmejdů, kteří ovládali a zabíjeli svoje vlastní lidi“, „ruská vojska osvobozují, ne dobývají města od fašistických zrůd, lidi jsou šťastní, děkují ruským vojákům“ nebo, že doufá, že „Putin vyčistí i fašisty z České republiky“.

„Nikdy jsem neschvaloval zabíjení lidí. Podpora fašismu je zakázaná a trestná po celém světě, Ukrajina stavěla pomníky Banderovcům,“ řekl k tomu Netík před soudem. Uvedl, že si nepřeje zabíjení nevinných lidí. Některé své výroky prý myslel jen „obrazně“.

„V žádném případě jsem nechtěl propagovat válku, mám plno kamarádů Ukrajinců. Je v pořádku, že se čistí Ukrajina od fašismu,“ dodal. Během své výpovědi také poděkoval všem, co ho přišli k soudu podpořit. Jedna z žen ve druhé řadě plakala a utírala si slzy.

Na dotaz soudkyně se Netík odmítl vyjádřit ke svým majetkovým poměrům. Podle některých médií má milionové dluhy. V roce 2018 žádal podle insolvenčního rejstříku o oddlužení, jenže neplnil stanovený splátkový kalendář a dál se zadlužoval, soudy proto jeho schválené oddlužení zrušily.

Podle serveru Aktuálně se muž také pokoušel prodávat těm, kteří ho na Facebooku sledují, jako lék na covid látku ivermektin, což je odčervovací pasta pro koně. Tuto jeho aktivitu začal následně prověřovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Netík měl také lidem nabízet jako lék bělidlo.

Neobvykle sledované hlavní líčení má v největší jednací síni litoměřického soudu pokračovat v říjnu. Soudkyně plánuje přehrávat Netíkova videa, která zmiňuje obžaloba, a vyslýchat svědky. V případě uznání viny hrozí obžalovanému muži až tři roky vězení.