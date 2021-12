Tento týden do Česka dorazí vakcína proti covidu vhodná i pro děti od 5 do 11 let. Ti, kteří chtějí nechat tyto děti naočkovat, však budou muset podle lékařů hledat, kdo vakcínu aplikuje. Ne každý totiž chce dětem vakcínu od firem Pfizer a BioNTech v třetinové koncentraci proti dávce pro dospělé píchnout.