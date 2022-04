Čeští ochránci zazářili. Na Sumatře pomohli zadržet obchodníka se zvířaty

Pod zatčení muže s přezdívkou Greed se významnou měrou podepsal i ústecký zoolog a ochranář František Příbrský, který se dlouhodobě věnuje problematice ilegálního obchodu se zvířaty a který stojí za známým ochranářským projektem The Kukang Rescue Program.

Jak se ochráncům podařilo zjistit, zmíněný pašerák obchodoval hlavně s primáty, luskouny a plazy. K jejich lovu pobízel i mnoho pytláků ze Západní a Severní Sumatry.

„Obří rozsah jeho působení potvrdil fakt, že řídil čtyři whatsappové skupiny čítající stovky členů, na kterých se denně prodávala nelegálně ulovená zvířata často kriticky ohrožených druhů – luskounů, primátů včetně orangutanů a gibonů, outloňů i sladkovodních druhů želv,“ přiblížil Příbrský.

Zaznamenán byl podle něj i případ obchodu se slonem sumaterským.

První stopy vedoucí k indonéským pašerákům získali čeští ochranáři už loni v prosinci, kdy s produkční společností Bionaut natáčeli dokument o kriticky ohrožených luskounech ostrovních. Během následného utajovaného vyšetřování pak z bezpečnostních důvodů tým rozšířili o indonéské vyšetřovatele a dva mezinárodně uznávané experty.

Zátah na pašeráka měl proběhnout v jeho domě, kde byl zatčen přímo při prodeji zvířat. Akce však byla dramatická do poslední minuty, protože Greed nečekaně změnil místo setkání, a tak museli ochranáři postupovat podle krizového scénáře a novému místu urychleně přizpůsobit své pozice i plán akce. Ale povedlo se.

Luskoun, koťata, želva

Během zátahu, na kterém čeští ochranáři spolupracovali i s indonéskou policií z provincie Západní Sumatra a úředníky z tamní Agentury ochrany přírody, byli v domě pašeráka zabaveni kriticky ohrožený luskoun ostrovní, tři koťata chráněné kočky bengálské a želva mohutná.

„Zvířata byla převezena do karantény a veterinárně ošetřena. Jelikož luskoun a želva byli čerstvě uloveni, mohli být vypuštěni zpět do volné přírody. Koťata kočky bengálské zůstanou v záchranné stanici, než dorostou a naberou více síly. Poté budou vypuštěna do vybrané přírodní rezervace,“ doplnil další z českých ochranářů Tomáš Ouhel, který pracuje jako poradce pro ochranu přírody a výzkum na in situ projektech v Zoo Liberec.

Usvědčený obchodník byl na místě zatčen a převezen do vazby. „Vzhledem k jeho předchozí trestní minulosti ho pravděpodobně čeká několikaleté vězení a pokuta,“ doplnil Příbrský, který se svým týmem působí v Indonésii již více než 10 let.

V rámci svých záchranných programů pracuje s bývalými pytláky outloňů a luskounů, které zaměstnává jako terénní pracovníky. Pomáhají s osvětou i monitoringem zvířat. Zároveň pracuje jako koordinátor mezinárodních projektů Zoo Ostrava i ústecké zoo s generelem a nastavením ochranářské strategie.