„Aktuálně máme informaci o výskytu pěti koz. V minulosti počet zvířat kolísal mezi dvěma a šesti jedinci,“ uvedl Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
Jak přesně dlouho zvířata na Brníku žijí, ochránci neví. Předpokládají však, že jde o zdivočelé útěkáře z některého ze soukromých chovů v okolí. Protože zvířata nemají povinné identifikační značky, nelze dohledat, komu původně patřila. Podle místních se na kopci pohybují už několik let. Turisté si je tady s oblibou fotí.
Brník leží na území chráněné krajinné oblasti České středohoří a je součástí evropsky významné lokality Oblík – Srdov – Brník. Ačkoliv je pastva ovcí a koz běžným nástrojem, jak udržovat stepní lokality v Českém středohoří, aby nezarůstaly náletovými křovinami a trávou, celoroční nekontrolovaná přítomnost zvířat lokalitě neprospívá.
„Pastva je tradičním způsobem péče o tento typ stanoviště, ale pouze po krátkou část roku. Při delším pobytu může docházet k mechanickému poškozování půdního povrchu a také k nadměrnému obohacování prostředí živinami,“ vysvětlil Kopecký.
Co zdivočelé kozy způsobují, je tady na první pohled patrné. Zatímco část kopce zůstává zatravněná, na dalších místech už po stádu zůstává jen rozdupaná hlína.
Okusují vzácné a chráněné rostliny
Kozy jsou známí všežravci – okusují nejen trávu, ale i kůru stromů, mladé výhonky a keře doslova až ke kořenům. V chráněné lokalitě tak mizí nadzemní části vzácné vegetace, a to včetně desítek jedinců zvláště chráněných a evropsky významných druhů – kozinec bezlodyžný, kavyl sličný, kavyl Smirnovův, kavyl tenkolistý, bělozářka liliovitá.
Podle ochranářů bude přirozená obnova poškozeného prostředí trvat i několik let. Zvířata navíc na kopci nemají žádného přirozeného nepřítele, který by jejich počet reguloval.
Kozí problém řeší ochránci i s obcí Libčeves, do jejíhož katastru kopec Brník spadá. Samotní ochránci přírody totiž nemají pravomoc situaci přímo vyřešit vlastními silami.
Obec se proto pustila do hledání majitele koz. V létě zveřejnila na úřední desce veřejnou vyhlášku, v níž vyzvala neznámého vlastníka, aby si zdivočelou hospodářskou zvěř odchytil. Termín už přitom vypršel. „Dodnes se nám nikdo nepřihlásil,“ potvrdil starosta Libčevsi Tomáš Ekrt.
Podle zákona mohou zdivočelá hospodářská zvířata odstřelit myslivci.
Podle ochranářů jde v rámci Českého středohoří o poměrně kuriózní případ. „V rámci Českého středohoří se jedná o výjimečný jev. Žádný jiný výskyt zdivočelých hospodářských zvířat v dalších lokalitách CHKO v současnosti neevidujeme,“ dodal Kopecký.