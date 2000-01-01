náhledy
Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62 let. K zemi ho poslal dřevorubecký šampion.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Má hezky husté větve nahoru, je pěkně rostlý, široký,“ uvedl dřevorubecký šampion Jiří Vorlíček, který kácel už 14 stromů pro Prahu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na trasu dlouhou 140 kilometrů vyrazil vánoční strom na podvalníku pozdě odpoledne. Cílem je dnes logistický areál na kraji Prahy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na Staroměstské náměstí smrk z deponie převezou v noci na úterý, ukotví ho a následovat bude zdobení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Samo řezání mezi chalupami trvalo sotva deset minut, příprava na práci tři až čtyři týdny.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Právě s ohledem na mimořádnou rozložitost stromu bude světelný řetěz, který ho ozdobí, rekordně dlouhý. „Atakovat může deset kilometrů,“ řekl Tomáš Jílek, předseda představenstva firmy Technologie hlavního města Prahy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Strom bude v cílové stanici letos ozdoben doběla, aby evokoval zasněžené Vánoce.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Vybírali jsme ze zhruba 35 adeptů podle obrázků. Tohle byl už podle toho vizuálního vzhledu na fotografiích jeden z favoritů,“ uvedl Jílek.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Větve museli pracovníci po pokácení opatrně přivázat, aby se po cestě do hlavního města nepolámaly.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na náročné práci se podílelo přes 60 lidí. Celou dobu jistil strom jeřáb.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V závěsu museli dřevorubci kmen opracovat a zkrátit na 22 metrů, z toho dva metry budou v šachtě na Staroměstském náměstí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Práci odborníků přihlížely v mrazivém dni desítky místních včetně současného majitele pozemku, na kterém strom vyrostl, Rudolfa Storczera. „Má už svůj věk a roste v podmáčeném podloží. Když foukal vítr, bál jsem se, že se zlomí,“ řekl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na strom se Storczera pojede podívat, až se na vánočních trzích rozsvítí. Pojedou i další obyvatelé obce. „Je to určitě pro nás velká čest,“ řekl bývalý starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Karpálik.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Od roku 2015 pocházelo z Libereckého kraje šest vybraných stromů, po dvou zástupcích měly Ústecký a Středočeský kraj a jeden vánoční smrk vyrostl v Královéhradeckém kraji.
Autor: Anna Kristová, MAFRA