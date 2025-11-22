|
OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů
Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...
Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín
V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...
Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně
Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...
Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení
Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat...
Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit
V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...
Letenky mám i rok předem. Last minute nákup je mýtus, říká lowcost cestovatel
Procestoval 52 států, spal v poušti s trochou vody po boku, v horách balancoval nad roklemi a setkal se i s ozbrojenci. Jiří Petrák z Lovosic je lowcostový cestovatel – ten, kdo se vydává po světě...
Děčínská domácí neporazitelnost je fuč, k výhře táhl Nymburk skvělý Bohačík
Výborný výkon Jaromíra Bohačíka pomohl basketbalistům Nymburka k vítězství 85:80 v Děčíně a udržení ligové neporazitelnosti. Třiatřicetiletý hráč, který v minulých dnech ukončil reprezentační...
Galásek o krizi: Jsem bojovník, ale vře to ve mně. Vlajkonoši tým „grilovali“
Pětka pro Tomáše Galáska. Aneb pátá ligová porážka v řadě od jeho nástupu do funkce trenéra fotbalistů Ostravy, nejtěsnější sobotní 0:1 v Teplicích. Baník pod ním ještě nebodoval a dokonce nedal ani...
Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový
Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...
Sami to nedáme. Město shání parťáka na opravu zámku, byznysmeny osloví videem
Radnice v Postoloprtech na Lounsku hledá strategického partnera, který jí pomůže s opravou místního zchátralého zámku z počátku 17. století. Náklady na rekonstrukci odhaduje na stovky milionů korun....
Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů
Hledat poklad na Stříbrném jezeře je možná snazší než najít drahokam mezi americkými basketbalisty. Zvlášť v cenové relaci skromného českého ligového klubu. Děčín se teď netrefil do Lloyda Alvina...
Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek
Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.
Tady vypovídají dětské oběti. Moderní výslechová místnost připomíná pokojíček
Jedněmi z nejzranitelnějších obětí trestných činů jsou děti, přesto stále přibývá nejmenších, kteří se jimi stali. Práce s dětskými oběťmi či svědky je velmi specifická a mnohdy i komplikovaná....
Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán
Bál se o Litvínov, teď jeho historicky prvnímu kapitánovi Vladimíru Kýhosovi nejstaršímu spadl kámen ze srdce. Věří, že skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem, která od Orlenu převezme většinový podíl...
Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony
I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...