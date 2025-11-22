OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62 let. K zemi ho poslal dřevorubecký šampion.
Děčínská domácí neporazitelnost je fuč, k výhře táhl Nymburk skvělý Bohačík

Jaromír Bohačík z Nymburka během utkání v Děčíně.

Výborný výkon Jaromíra Bohačíka pomohl basketbalistům Nymburka k vítězství 85:80 v Děčíně a udržení ligové neporazitelnosti. Třiatřicetiletý hráč, který v minulých dnech ukončil reprezentační...

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

Galásek o krizi: Jsem bojovník, ale vře to ve mně. Vlajkonoši tým „grilovali“

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Pětka pro Tomáše Galáska. Aneb pátá ligová porážka v řadě od jeho nástupu do funkce trenéra fotbalistů Ostravy, nejtěsnější sobotní 0:1 v Teplicích. Baník pod ním ještě nebodoval a dokonce nedal ani...

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

Sami to nedáme. Město shání parťáka na opravu zámku, byznysmeny osloví videem

Zchátralý zámek v Postoloprtech na Lounsku

Radnice v Postoloprtech na Lounsku hledá strategického partnera, který jí pomůže s opravou místního zchátralého zámku z počátku 17. století. Náklady na rekonstrukci odhaduje na stovky milionů korun....

Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů

Opavský David Motyčka se natahuje po míči před LJ Bryanem z Děčína.

Hledat poklad na Stříbrném jezeře je možná snazší než najít drahokam mezi americkými basketbalisty. Zvlášť v cenové relaci skromného českého ligového klubu. Děčín se teď netrefil do Lloyda Alvina...

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla...

Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.

Tady vypovídají dětské oběti. Moderní výslechová místnost připomíná pokojíček

Výslechová místnost pro děti na radnici v Litoměřicích

Jedněmi z nejzranitelnějších obětí trestných činů jsou děti, přesto stále přibývá nejmenších, kteří se jimi stali. Práce s dětskými oběťmi či svědky je velmi specifická a mnohdy i komplikovaná....

Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán

Jubilant Vladimír Kýhos starší před utkáním Litvínova

Bál se o Litvínov, teď jeho historicky prvnímu kapitánovi Vladimíru Kýhosovi nejstaršímu spadl kámen ze srdce. Věří, že skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem, která od Orlenu převezme většinový podíl...

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

