Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autor:
  6:47
Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z osobních vzpomínek, míst a příběhů. Výsledek je pestrý. Na plátně nechybí třeba vysmátý makak. Právě několik těchto opic před lety uteklo ze zdejší zoo. Nebo slavný rodák Jiří Bartoška. Spousta odkazů je ale také skrytých.

Velkoformátový obraz vytvořili malíři Adam Windsor a Václav Kovář. Vznikalo přímo v ulicích města. Umělci se několik měsíců setkávali s obyvateli, poslouchali jejich příběhy a nechali se inspirovat tím, co mají lidé na Děčíně nejraději.

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo ocenili částkou 350 tisíc korun.
Obraz Děčín je Děčín
Obraz Děčín je Děčín
Obraz Děčín je Děčín
7 fotografií

„Naše obrazy vznikají z dialogu mezi námi, místem a lidmi. A Děčín byl v tomhle směru výjimečný. Lidé byli otevření, nápadití, někdy až překvapivě poetičtí. Děčín je Děčín je vlastně jejich společný autoportrét – plný humoru, nadsázky i emocí,“ říká Kovář.

Malíři obraz poprvé představili veřejnosti letos v srpnu v Galerii Liberecká epopej v děčínské části Podmokly. Radnice se nyní rozhodla zareagovat na nabídku autorů, kteří obraz ocenili částkou 350 tisíc korun, a vyhlašuje veřejnou sbírku, díky níž by si město mohlo dílo ponechat.

„Město se zavázalo, že každou vybranou korunu zdvojnásobí. Jakmile dosáhneme částky 175 tisíc korun, město doplatí zbytek,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Sbírka potrvá do konce února

Sbírka potrvá až do konce února. Přispívat je možné do kasičky umístěné ve foyer Městského divadla Děčín, kde je obraz také vystaven, nebo zaslat příspěvek na účet města číslo 9531932/0800. Pokud se Děčínu podaří obraz získat, zůstane podle Pošty pravděpodobně právě v divadle.

Podle Pošty vzniklo dílo zcela neobvykle. „Autoři přišli bez objednávky města a nabídli: pojďte si hrát, vyprávějte nám svůj příběh a my ho namalujeme. Lidé na to přistoupili, přinášeli nápady, zapojili se jednotlivci i spolky. Tak vznikl obraz plný energie, příběhů a humoru tohoto města,“ popisuje.

Součástí plátna je řada symbolických odkazů, které umělci do obrazu záměrně ukryli. „Těch očividných je asi 185, ale to jsou jen ty, na které se dá přímo ukázat. K tomu je ale spousta dalších, třeba barevná voda nebo skryté narážky, jež si lidé najdou sami. Celkem jich bude něco přes 200,“ dodává Windsor.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo...

Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z...

14. listopadu 2025  6:47

Interligový šlágr ovládly házenkářky Mostu. V tabulce poskočily před Kynžvart

Most, 3. 5. 2025, DHK Baník Most - Slavia Praha, 1. finále play off české části...

Házenkářky Mostu vyhrály v 9. kole interligy 35:33 na hřišti Kynžvartu a posunuly se před soupeřky na pozici nejlepšího českého týmu v soutěži. Úřadující mistryně si připsaly čtvrté vítězství za...

13. listopadu 2025  19:15

Když se u nás chlapi poperou… Fanoušci Žernosek klubu zaplatili pokutu za bitku

Fotbalisté Sokola Malé Žernoseky při děkovačce s fanoušky.

Nejdřív hřích, teď vykoupení. Fanoušci Malých Žernosek se složili na pokutu, kterou klub dostal po jejich nechutné hromadné rvačce s příznivci domácích Travčic v srpnovém zápase 8. ligy....

13. listopadu 2025  14:14

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

13. listopadu 2025  13:30

Zběsilá jízda řidiče autobusu. Kličkoval a nezvládl ani dýchnout. Policie ho obvinila

Řidič autobusu měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté.

Policie obvinila řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun. Cestující tehdy prožili opravdová muka. Kličkující šofér podle svědků jel...

13. listopadu 2025  12:48

Cukrbliky a bublanina pro Děčín. Ovládl El Nordico a trenér zářil: Sladká výhra

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující...

Po šlágru šlágrů dostal krabici se sladkostí, sladce dopadlo pro Tomáše Grepla a jeho Válečníky i středeční derby nesmiřitelných. V prvním El Nordiku ligové sezony děčínští basketbalisté upekli...

13. listopadu 2025  9:45

Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo

Česká basketbalistka Charlotte Velichová.

Poměrně blízko do hor, k jezerům, o kousek dál k plážím. Už při letmém pohledu se Brescia jeví jako příjemná lokalita pro poznávání italských přírodních krás. A nejen jich, lombardské město je...

13. listopadu 2025  7:08

V Českém Švýcarsku visí nad cestou čtyřtunový balvan. Rozdrtí ho kladivy

Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...

Skalní četa národního parku České Švýcarsko odstraní v Kyjovském údolí nebezpečný kámen o hmotnosti zhruba čtyři tuny. Dosud ho držel smrk, který po kůrovcové kalamitě odumřel, blok tak hrozí...

13. listopadu 2025

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  16:11

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:17

Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele
Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele

GERBER přináší chutné a výživné kaše Grain&grow, vyrobené z pečlivě vybraných obilovin. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte balíček plný...

Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Šluknov na Děčínsku vykoupí byty na problémovém sídlišti. Místo pak revitalizuje. Využije k tomu peníze kraje, státu i EU. Počítá se s poradenstvím a podporou domácností, část obyvatel se přestěhuje....

12. listopadu 2025  13:04,  aktualizováno  14:20

Hašení skládky u Litvínova skončilo, jednotky opouštějí požářiště

Hasiči pokračují v rozhrabávání hromady štěpky na skládce Celio u Litvínova....

Hasiči opouštějí požářiště na skládce Celio u Litvínova, velitel zásahu oznámil dnes odpoledne likvidaci. Požár štěpky zde vypukl v úterý v noci. Na místě v jednu chvíli zasahovalo přes dvacet...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.