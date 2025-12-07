Kříž jako stožár. U Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou

Miroslava Strnadová
V krajině u obce Rokle nedaleko Kadaně se tyčí neobvyklý kříž. Má podobu kovové konstrukce připomínající stožár vysokého napětí. Unikátní dílo je umístěno na původním podstavci božích muk z druhé poloviny 19. století, který zde řadu let ležel povalený. Za projektem stojí místní designér a šperkař Miroslav Lörincz a jeho kamarád architekt Josef Čančík.

Podle autorů zhruba 3,5 metru vysoké dílo nazvané Obnovený Wichterkreuz symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu, který je poznamenaný mnoha šrámy – vysídlením obyvatelstva, zánikem drobných duchovních bodů, obřími lomy a elektrárnami. Instalací nového symbolu autoři usilují o navrácení duchovní energie. V konstrukci je drobná soška Krista, který jako by uvnitř kříže levitoval.

„Po staletí člověk v krajině umísťoval kříže. Ať byla motivace jakákoli, kříž byl vždy bodem duchovní energie. V kontrastu s tím je kadaňská krajina ‚zjizvená‘ a energie z ní byla doslova vytěžena a odeslána pryč,“ popsal Čančík.

Dílo symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu, na snímku je jeden z jeho autorů Miroslav Lörincz.
Dílo symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu.
Dílo symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu.
Původní kamenný podstavec.
6 fotografií

Kříž se nachází na neoznačené cestě, která protíná zemědělsky obhospodařovanou půdu. Právě tady před časem Miroslav Lörincz náhodou objevil povalený a zčásti zahrabaný pískovcový sokl s datací 1871. Rozhodl se křesťanský symbol obnovit.

„Když jsem se snažil sokl vyprostit, přiběhl za mnou místní zemědělec s nedůvěrou, co to dělám. Když jsem mu záměr vysvětlil, přivítal to,“ přiblížil Lörincz počátek příběhu vzniku díla.

Při zvažování podoby symbolu mu Josef Čančík navrhl, aby odrážel současnou krajinu plnou stožárů vysokého napětí. Podle Lörincze pomáhá hra s měřítkem a nenápadná intervence jejich díla prostor osídlit. „Působí lidsky, mile, má to, co neshledávám u těch obrovských konstrukcí, které na mě od mládí působily děsivě,“ zmínil.

Symbol vznikl v rámci Landscape festivalu, který se letos v létě uskutečnil v Kadani. Obnovený Wichterkreuz byl slavnostně vysvěcen 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže kadaňským farářem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Jsem Jirka z Litvínova! Šlégr na formuli 1 potkal Beckhama a další světové hvězdy

Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr na Velké ceně Kataru formule 1. Vyfotil se...

Blízká setkání hvězdného druhu. Jak to vypadá, když se legenda světového hokeje Jiří Šlégr fotí s celoplanetární fotbalovou modlou Davidem Beckhamem? „Představil jsem se mu jako Jirka z Litvínova,“...

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s mosteckou radnicí, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když...

7. prosince 2025

Kříž jako stožár. U Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou

Dílo symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu.

V krajině u obce Rokle nedaleko Kadaně se tyčí neobvyklý kříž. Má podobu kovové konstrukce připomínající stožár vysokého napětí. Unikátní dílo je umístěno na původním podstavci božích muk z druhé...

7. prosince 2025

Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Ach dresy krásné, dresy mé! Na góly vyhrála páteční ligový zápas Slavia, ale pokud by se soutěžilo na molu, jednoznačnou převahu by měli fotbalisté Teplic. Jejich speciální vánoční trikoty sklízejí...

6. prosince 2025  19:15

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena

Požár rodinného domu v Lounech. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů.

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena. Hasiči ji našli uvnitř bez známek života. Příčiny požáru a okolnosti ženina úmrtí vyšetřují hasiči a policisté. Mluvčí policie Veronika...

6. prosince 2025  13:36

Frťala žhavil Teplice památnou výhrou i Arsenalem: Drželi jsme Slavii v napětí

Slávista Erik Prekop (vlevo) se snaží dostat k míči.

Když loni na podzim kouč Zdenko Frťala pustil svým fotbalistům záběry ze slavné výhry Teplic nad Slavií 3:1 z roku 1999, která znamenala historické stříbro v lize, nažhavil je tím k vítězství nad...

6. prosince 2025  11:40

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Dva góly Slovácku, dva i Teplicím. Fotbalový útočník Mojmír Chytil chytil na závěr podzimu střeleckou slinu, v posledních dvou zápasech vytáhl svou Slavii k šesti bodům a trenér sešívaných Jindřich...

6. prosince 2025  10:05

Basketbalová moderátorka Děčína: Nechci zaujmout výstřihem, ale vtipem

Aneta Kubátová, moderátorka basketbalového Děčína.

Nepopírá lehkou inspiraci marketingem fotbalového Viagemu, ale vyzývavou moderátorkou Aneta Kubátová být nechce. „K basketu se to ani nehodí. Nechci zaujmout výstřihem, ale spíš vtipem,“ říká...

6. prosince 2025  9:16

Severočeská galerie zve na díla, která získala v posledních pěti letech

„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká...

Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo získat Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, nyní představuje nová výstava nazvaná Sbírková pětiletka...

6. prosince 2025  7:07

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.

V posledních dnech se o tom velmi hlasitě spekuluje. Jindřich Trpišovský a česká fotbalová reprezentace? Přinejmenším na baráž o mistrovství světa? Slávistický trenér po páteční ligové výhře v...

5. prosince 2025  22:15

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili

Mojmír Chytil slaví gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 18. kola Chance Ligy a minimálně na několik hodin zvýšili svůj náskok v čele tabulky na osm bodů. Teplice porazili 2:1 díky dvěma gólům útočníka...

5. prosince 2025  17:04,  aktualizováno  20:20

Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Budovu v Hoření ulici teď využívají katedry pedagogické fakulty.

Policisté v pátek po poledni zadrželi studenta, který v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podle oznamovatelů mluvil o vystřílení vysoké školy a zmiňoval filozofickou fakultu....

5. prosince 2025  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.