Objízdnou trasu kvůli uzavírce D8 zablokoval kamion, vytekla z něj nafta

  12:11
Na objížďce, kterou si vyžádala plánovaná uzavírka dálnice D8 mezi 80. a 87. kilometrem na Ústecku, dnes zablokoval silnici kamion ve směru z Chlumce do Petrovic. Z vozu unikla nafta. Právě kvůli znečištění silnice II. třídy policie objízdnou trasu dočasně uzavřela. Dobu zdržení odhaduje na jednu hodinu.
Na objízdné trase ve směru z Chlumce do Petrovic došlo k úniku pohonných hmot a převrátil se zde kamion. (3. října 2025) | foto: X Policie ČR

Nehoda se stala před polednem na silnici II/248, policisté o tom informovali na síti X.

Na objízdné trase ve směru z Chlumce do Petrovic došlo k úniku pohonných hmot a převrátil se zde kamion. (3. října 2025)

„Zdržení je hlavně kvůli úniku pohonných hmot, hasiči tam právě umisťují Sorbent,“ informoval mluvčí ústecké policie Kamil Marek.

Doplnil, že kamion se zastavil uprostřed silnice u kopce Varvažov a blokoval tak průjezd.

Jiný kamion se převrátil o kus dál, jelikož řidič nezvládl jízdu. Policie varuje řidiče před možným zdržením.

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

„V odpoledních hodinách se na místo dostaví těžká technika, která bude přednavat materiál z havarovaného kamionu. V té době budou dopravní policisté řídit kyvadlově. Zhruba po dobu 3 až 4 hodin,“ sdělil Marek pro iDNES.cz.

Dálnice D8 je v úseku mezi 80. a 87. kilometrem úplně uzavřena kvůli pracem v tunelech Panenská a Libouchec. Důvodem je modernizace jejich datových sítí a technologií.

