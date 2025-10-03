Objízdnou trasu kvůli uzavírce D8 zablokoval kamion, vytekla z něj nafta

Nehoda se stala před polednem na silnici II/248, policisté o tom informovali na síti X.
„Zdržení je hlavně kvůli úniku pohonných hmot, hasiči tam právě umisťují Sorbent,“ informoval mluvčí ústecké policie Kamil Marek.
Doplnil, že kamion se zastavil uprostřed silnice u kopce Varvažov a blokoval tak průjezd.
Jiný kamion se převrátil o kus dál, jelikož řidič nezvládl jízdu. Policie varuje řidiče před možným zdržením.
„V odpoledních hodinách se na místo dostaví těžká technika, která bude přednavat materiál z havarovaného kamionu. V té době budou dopravní policisté řídit kyvadlově. Zhruba po dobu 3 až 4 hodin,“ sdělil Marek pro iDNES.cz.
Dálnice D8 je v úseku mezi 80. a 87. kilometrem úplně uzavřena kvůli pracem v tunelech Panenská a Libouchec. Důvodem je modernizace jejich datových sítí a technologií.