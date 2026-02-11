S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let

  11:30 aktualizováno 12:07
Ústecký krajský soud poslal ve středu na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě v centru Ústí nad Labem. S úmyslem někoho zabít se svěřila kamarádce, která věc oznámila policii. Jednadvacetiletá Klára Štěpánková vinu odmítla, šlo podle ní o nedorozumění. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal.
Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem (9. února 2026) | foto: ČTK

Žena si podle obžaloby loni 4. května opatřila kuchyňský nůž dlouhý 25 centimetrů s délkou ostří 12 centimetrů, přičemž si na internetu rovněž vyhledávala odkazy na možnost zakoupení různých střelných zbraní a odkazy o výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené ženy.

„Týž den s tímto nožem odešla ze svého bydliště do nákupního centra v úmyslu usmrtit předem neurčenou osobu,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan. Večer ženu v obchodním centru Forum zatkla policie. Soud se s obžalobou ztotožnil, stejně tak s navrženým trestem.

Štěpánková se zpočátku hájila tím, že slyší hlasy, které nabádají k takovému jednání. U soudu tvrdila, že se chtěla sejít s přítelkyní a promluvit si s ní o problémech s dluhy a vztahy. Soudkyně Vladimíra Kodatová uvedla, že Štěpánková věděla, že její přítelkyně se v daný den nenachází v Ústí nad Labem. „Chtěla upoutat pozornost,“ řekla k motivu činu Kodatová.

Klíčové bylo podle soudu svědectví znalců, protože panovaly pochybnosti o příčetnosti ženy. Znalci uvedli, že dívka netrpí žádnou duševní chorobou, není nemocná, při činu si byla vědoma toho, co dělá, byla plně příčetná. Štěpánková má podle znalců poruchu osobnosti, je nezralá, snaží se upoutat pozornost okolí, přitom může být agresivní. Podobné jednání může opakovat v budoucnu, a pro společnost je tak nebezpečná, uvedli znalci.

Skutku nepředcházely žádné konflikty v rodině, zázemí má Štěpánková dobré. „Mnohokrát měla šanci se svěřit rodičům,“ uvedla Kodatová.

Policisté u soudu řekli, že při zadržení vložila žena ruce do kapes, kde měla nůž, což podle soudu svědčí o tom, že se chtěla skutku dopustit. „Jen díky duchapřítomnosti svědkyně, které sdělila svůj úmysl přes sociální sítě, a rychlému a excelentnímu zásahu policie nedošlo k žádnému závažnému následku,“ zdůraznila soudkyně.

Svědkyně nabádala Štěpánkovou, aby si přivolala sama pomoc nebo věc oznámila. Přítelkyni obžalované se nakonec podařilo zjistit, kam se žena s nožem chystá, poté okamžitě věc oznámila.

Za úmyslný trestný čin hrozilo ženě až 20 let vězení. Soud zohlednil, že šlo o přípravu trestného činu, žena nebyla dosud soudně trestaná, a také věk. „Na druhou stranu se nedoznala, nelitovala svého činu, nelze proto zvažovat trest podmíněný,“ uvedla soudkyně. S ohledem na to, že žena netrpí žádnou nemocí, soud neukládal žádné ochranné léčení. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání.

11. února 2026  11:30,  aktualizováno  12:07

