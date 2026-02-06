Už jsem si koupil lítačku, třeba se dám v metru do řeči, říká nový pražský arcibiskup

Premium

Fotogalerie 20

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Pavel Křivohlavý
  13:00
Necelé dva roky byl Stanislav Přibyl litoměřickým biskupem a už míří na arcibiskupský úřad do Prahy. Do „ateistických“ severních Čech, které ve 20. století prošly těžkým obdobím, se snažil přinést pochopení a smíření. Však také v reakci na poválečný odsun německy mluvícího obyvatelstva vyhlásil letošní rok Rokem smíření. Smíření, vzájemné porozumění a úcta je však jeho životní cestou, kterou se vydává i na nejdůležitější církevní post v České republice. „Jako arcibiskup chci být zastáncem lidí, kteří potřebují pomoc nebo něco hledají,“ říká s pokorou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Po pondělním oznámení Svatého stolce se hned na úvod musím zeptat, co to s člověkem udělá, když se dozví, že se stane arcibiskupem?
Je to směs emocí, kdy si člověk najednou uvědomuje, že je postaven do situace, o které ani nesnil, která ho vysoce přesahuje, protože o arcibiskupech pražských jsem četl jako o osobnostech takzvané Velké historie. A najednou mám toto spolutvořit. Napsal jsem si soupis pražských arcibiskupů, kdo je nejmladší a kdo nejstarší, a moje jméno tam vypadalo tak divně. Člověk nevěří vlastním uším a vlastním očím a dostává se do toho jen pomalu.

Poté, co se jmenování zveřejnilo, všichni mne hned začali oslovovat pane arcibiskupe, a já si myslel, že mluví na někoho jiného. Stále si zvykám a emoce jsou různé, od vděčnosti a radosti, že se se mnou nějak počítá, přes nějaké chvění, protože člověk si je vědom, že vstupuje do něčeho, na co se nemohl připravit a co ho přesahuje, až po vědomí, že to třeba také může nějak pokazit. Ale podpora, které se mi dostává, je úžasná. Například včera (ve středu – pozn. red.) jsem od sedmi ráno do půlnoci večer odepisoval na gratulace, které jsou bez výjimky pozitivní. To člověka nabíjí a dává mu důvěru, že to snad nepokazí.

Odměna? To určitě ne! Kdo by to chápal jako odměnu, spletl se o několik století!

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

Už jsem si koupil lítačku, třeba se dám v metru do řeči, říká nový pražský arcibiskup

Premium
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)

Necelé dva roky byl Stanislav Přibyl litoměřickým biskupem a už míří na arcibiskupský úřad do Prahy. Do „ateistických“ severních Čech, které ve 20. století prošly těžkým obdobím, se snažil přinést...

6. února 2026

Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...

6. února 2026

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

5. února 2026  15:53

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Strom ohrožuje moji garáž, tvrdí majitel. Soud mu ve sporu s Teplicemi vyhověl

ilustrační snímek

Stoletý dub v Teplicích je předmětem vleklého sporu, který řeší justice. Majitel sousední garáže se soudí s tamním magistrátem kvůli tomu, že větve stromu zasahují nad jeho garáž a jeho kořeny...

5. února 2026  11:28

Most už ví, kdo se postará o restauraci v Repre. Otevře ji za rok

Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání...

Radnice v Mostě vybrala provozovatele restaurace v městském kulturním domě Repre, který se nyní přestavuje. Na budově ze 70. let minulého století budou dělníci pracovat ještě rok. S otevřením se...

5. února 2026  7:07

Přetížily ji děti, proto spadla, hájí se provozovatelé v kauze zřícené vyhlídky

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. V nemocnici skončilo osm dětí....

4. února 2026,  aktualizováno  15:36

Čelní střet ve vysoké rychlosti, po srážce auta a dodávky jsou dva vážně zranění

Policie zasahuje u vážné dopravní nehody, která se udála na silnici I/27 u...

Těžká čelní srážka osobního auta a dodávky se ráno stala u Velemyšlevsi na Lounsku. Nehoda skončila vážným zraněním dvou lidí. Záchranáři je transportovali do ústeckého traumacentra. Silnice I/27...

4. února 2026  8:24,  aktualizováno  12:49

Z parku si udělali závodní dráhu, auto na sněhu tahalo snowboardistu

Ve Varnsdorfu Fabia tahala snowboardistu, řádění překazila policie.

Kousky z extrémních sportů X Games připomněli strážníkům ve Varnsdorfu na Děčínsku dva výtečníci, kteří si v úterý udělali z městského parku skiareál. Jeden seděl za volantem stříbrné fabie a na laně...

4. února 2026  10:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Dómské náměstí v Litoměřicích.

Nejstarší část Litoměřic čeká velká proměna. Dómský pahorek se stane moderním parkem s osvěžujícími vodními prvky. Pro veřejnost se otevře biskupská zahrada, která láká na jedinečný výhled na město....

4. února 2026

Pro lékaře máme nabídku, říká vedení nemocnice. V jeden den tu zemřely dvě děti

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí...

Dva lékaři, kteří byli po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici dočasně postaveni mimo službu, se budou moci vrátit do klinické praxe. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Krajská...

3. února 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.