Doufala, že ho někdo najde. Za odložení miminka do popelnice dostala matka 12 let

Živého a zdravého novorozence našel kolemjdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce nato zadržela tehdy devatenáctiletou ženu. Kvůli velmi chladnému počasí hrozilo miminku podchlazení, které mohlo skončit jeho úmrtím.
„Dítě vnímala jako problém. Soustředila se na to, jak to vyřeší ve svůj prospěch, ne ve prospěch dítěte,“ uvedl soudce Martin Parolek.
Dokazování podle něj prokázalo, že se obžalovaná dopustila skutku, který popsala obžaloba. Zdůraznil, že si žena byla vědomá toho, že dítě mohlo zemřít. Do kontejneru jej odložila poté, co nad tím několik hodin přemýšlela. Soudce uvedl, že žena tak jednala s rozmyslem. Trest pod spodní hranicí zvolil soud kromě jiného s ohledem na ženin horší psychický stav, který před soudem popsali znalci.
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Žalobce Vladimír Jan navrhl obžalované deset let odnětí svobody. Podle něj se před soudem prokázalo jednání, které je jí kladeno za vinu. Jan řekl, že trestnou činnost v podstatě přiznala a ačkoli popřela, že by o svém těhotenství věděla, její tvrzení vyvrátila svědkyně. Ta před soudem popsala, jak se jí obviněná s těhotenstvím svěřila přes sociální síť Instagram několik měsíců před porodem. Svědkyni poslala fotografii těhotenského břicha i novorozeného chlapce. Fotografie poslala obžalovaná tak, aby si je svědkyně mohla prohlédnout jen jednou.
Naopak podle své výpovědi v přípravném řízení obžalovaná mladá žena o svém těhotenství nevěděla. Doma byla při porodu podle svých slov sama. Její otec, se kterým žila, přišel domů později. Bála se mu o novorozenci říct. Později se rozhodla, že ho odnese do kontejneru.
Na dotaz, proč odložila dítě do kontejneru, tehdy uvedla, že doufala, že dítě někdo najde živé a pomůže mu. Před soudem obviněná nevypovídala, jednání se následně odmítla účastnit.
Státní zástupce se ve své závěrečné řeči pozastavil nad znaleckými posudky z oborů psychiatrie a psychologie. Z nich vyplynulo, že obžalovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti. „Obžalovaná nebyla schopna si plně uvědomit dopad svého chování. Nedokázala si uvědomit že na prvním místě ohrozila život svého dítěte,“ uvedl Jan k závěrům posudků. Navrhl proto mimořádné snížení trestu odnětí svobody.
Obhajoba navrhla zproštění obžaloby, případně překvalifikování skutku na vraždu novorozence matkou. Za takový čin hrozí tři až osm let vězení. Obhájkyně navrhla podmíněný trest na spodní hranici či pod ní. Argumentovala tím, že žena měla kvůli svému psychickému stavu sníženou schopnost zvládat mimořádné životní situace. „V daném okamžiku reagovala tak, jak ve své osobností struktuře uměla,“ uvedla advokátka.
Soudce řekl, že znalec jednoznačně vyloučil možnost, že by obžalovaná byla rozrušená v souvislosti s porodem.
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13. října 2024