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Doufala, že ho někdo najde. Za odložení miminka do popelnice dostala matka 12 let

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  8:42aktualizováno  15:46
Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru ve čtvrti Střekov 12 let za mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit odškodné 340 tisíc korun. Žena vinu dříve odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo najde. Proti rozsudku se odvolala obhajoba.
Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice. | foto: Krajská zdravotní

Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru...
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru...
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru...
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru...
13 fotografií

Živého a zdravého novorozence našel kolemjdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce nato zadržela tehdy devatenáctiletou ženu. Kvůli velmi chladnému počasí hrozilo miminku podchlazení, které mohlo skončit jeho úmrtím.

„Dítě vnímala jako problém. Soustředila se na to, jak to vyřeší ve svůj prospěch, ne ve prospěch dítěte,“ uvedl soudce Martin Parolek.

Dokazování podle něj prokázalo, že se obžalovaná dopustila skutku, který popsala obžaloba. Zdůraznil, že si žena byla vědomá toho, že dítě mohlo zemřít. Do kontejneru jej odložila poté, co nad tím několik hodin přemýšlela. Soudce uvedl, že žena tak jednala s rozmyslem. Trest pod spodní hranicí zvolil soud kromě jiného s ohledem na ženin horší psychický stav, který před soudem popsali znalci.

Miminko hodila do kontejneru. Důležité tvrzení o těhotenství teď zpochybnila kamarádka

Žalobce Vladimír Jan navrhl obžalované deset let odnětí svobody. Podle něj se před soudem prokázalo jednání, které je jí kladeno za vinu. Jan řekl, že trestnou činnost v podstatě přiznala a ačkoli popřela, že by o svém těhotenství věděla, její tvrzení vyvrátila svědkyně. Ta před soudem popsala, jak se jí obviněná s těhotenstvím svěřila přes sociální síť Instagram několik měsíců před porodem. Svědkyni poslala fotografii těhotenského břicha i novorozeného chlapce. Fotografie poslala obžalovaná tak, aby si je svědkyně mohla prohlédnout jen jednou.

Naopak podle své výpovědi v přípravném řízení obžalovaná mladá žena o svém těhotenství nevěděla. Doma byla při porodu podle svých slov sama. Její otec, se kterým žila, přišel domů později. Bála se mu o novorozenci říct. Později se rozhodla, že ho odnese do kontejneru.

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
13 fotografií

Na dotaz, proč odložila dítě do kontejneru, tehdy uvedla, že doufala, že dítě někdo najde živé a pomůže mu. Před soudem obviněná nevypovídala, jednání se následně odmítla účastnit.

Státní zástupce se ve své závěrečné řeči pozastavil nad znaleckými posudky z oborů psychiatrie a psychologie. Z nich vyplynulo, že obžalovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti. „Obžalovaná nebyla schopna si plně uvědomit dopad svého chování. Nedokázala si uvědomit že na prvním místě ohrozila život svého dítěte,“ uvedl Jan k závěrům posudků. Navrhl proto mimořádné snížení trestu odnětí svobody.

Obhajoba navrhla zproštění obžaloby, případně překvalifikování skutku na vraždu novorozence matkou. Za takový čin hrozí tři až osm let vězení. Obhájkyně navrhla podmíněný trest na spodní hranici či pod ní. Argumentovala tím, že žena měla kvůli svému psychickému stavu sníženou schopnost zvládat mimořádné životní situace. „V daném okamžiku reagovala tak, jak ve své osobností struktuře uměla,“ uvedla advokátka.

Soudce řekl, že znalec jednoznačně vyloučil možnost, že by obžalovaná byla rozrušená v souvislosti s porodem.

13. října 2024

KRIMI

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