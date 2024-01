Markétka si to přála. I po smrti dcery vyrábí paruky pro nemocné rakovinou

Markétu, která tedy sama poznala, jaké to je, nemít vlasy, velmi zasáhl příběh několika dalších dívek, které si nemohly drahou paruku dovolit. Rozhodla se jim i přes své onemocnění pomoci a společně s rodinou a přáteli stála v roce 2017 u zrodu spolku. „Slíbila jsem jí, že budeme pokračovat. I když je to někdy velmi náročné, pomáháme dál. Markétka si to tak přála,“ říká její maminka Lucie Staňková z Lužic na Mostecku.

Paruky jsou pro pacienty velmi důležité. Díky nim se necítí tak nemocní a vlasy jim dodávají tolik potřebnou sílu s onemocněním bojovat.

„Psychika hraje při tomto onemocnění obrovskou roli. Někdo si třeba pomyslí, že ztráta vlasů nemůže být tak hrozná, ale často první, co nemocné napadne, je, že přijdou o vlasy a jsou z toho v šoku,“ podotýká Staňková.

Ztrátu vlasů těžce nesou především dívky a mladé ženy, ale spolek vyrobil i několik paruk pro chlapce. „Nedávno jsem předávala paruky patnáctiletému Dominikovi. Je to mladý rocker a nedokázal si představit, že bude mít holou hlavu. Z nemocnice odcházel domů s novými dlouhými vlasy,“ odvyprávěla jeden z příběhů Staňková.

Díky své zkušenosti se dokáže vcítit do pocitů rodičů onkologicky nemocného dítěte a je tak pro ně oporou. Ví, co říkat a jak se v této těžké životní situaci zachovat. „I po těch letech příběh každé rodiny prožívám naplno. Jezdím k nim domů nebo do nemocnice, každé takové setkání je jiné a velmi emotivní. A už to není můj příběh, ale jejich. Já se snažím jim tu cestu alespoň trochu usnadnit,“ zmínila Staňková.

Hlavním posláním spolku je pomáhat dětem a mladým lidem do 25 let, kterým zadarmo vyrobí paruku z pravých vlasů, a to přímo na míru. Materiál, tedy vlasy, získává spolek od dárců. Od roku 2017 jsou jich desítky tisíc.

Aby padly a neškrábaly...

„Darované vlasy musí mít na délku nejméně čtyřicet centimetrů. Úplně nejlepší je, když jsou přírodní a nebarvené. Každý cop pečlivě evidujeme a dárci tak přesně vědí, co se s jejich vlasy dál děje a komu pomohly,“ popsala Staňková s tím, že dárci se buď mohou nechat ostříhat při některé akci, kterou spolek pořádá, nebo ve spřáteleném salonu či u své kadeřnice, a vlasy pak zaslat poštou.

Výroba jedné paruky stojí kolem 50 tisíc korun, konečná cena se odvíjí od délky a hustoty vlasů. „Spolupracujeme s výbornou vlásenkářkou. Je to velmi titěrná a zdlouhavá práce, kdy do jedné dírky musí provléknout dva až tři vlásky, které tam upevní. Neustále se snažíme paruky zdokonalovat, aby vypadaly co nejpřirozeněji, obdarovanému skvěle padly a třeba neškrábaly,“ dodala Staňková.

Výrobu spolek financuje z různých grantů a firemních darů a také díky mnoha drobným podporovatelům. „Máme klub přátel, kteří pravidelně posílají menší obnosy. Naštěstí ani vzhledem k ekonomické krizi neubývají, za což jsme vděční. Říkáme, že každá stovka, kterou oni darují, v tom velkém množství hodně pomůže,“ zmínila Staňková.

Významnou patronkou spolku je zpěvačka Lucie Bílá.

