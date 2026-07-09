„Převážně drobné kamenné památky jsou jedním z výrazných typických znaků regionu Šluknovska a vlastně celé tzv. Horní Lužice. Křížky, boží muka, sochy světců, výklenkové či klasické kapličky nalezneme nejen v intravilánech obcí, ale i v lukách, polích či lesích. Tito němí pamětníci zejména z 18. a 19. století jsou dokladem religiózní zvláštnosti našeho regionu,“ vysvětlila vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.
Ten byl podle Chrousta po Bílé hoře součástí striktně katolických českých zemí. Ze všech stran byl však obklopen protestantským Německem. „Původní, převážně německy hovořící obyvatelé našeho regionu tak chtěli svým stejně jazykově vybaveným ‚krajanům‘ za říšskou hranici dát najevo svou katolickou oddanost a dávali ji na odiv právě realizací těchto památek,“ přiblížil.
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Ve Šluknově se vzhledem ke své rozloze nachází značné množství sakrálních památek, jejich celkový počet se blíží stovce. Specifikem jsou pak křížové cesty, které jsou na území Šluknova hned tři, z nichž ta nedaleko centra města je nejstarší v celém regionu.
Žlutě značená naučná stezka provede celkem po 18 památkách, a to jak centrem města, tak zejména místní části Království, která je na tyto drobné památky nejbohatší. „Pět dosud neoznačených památek bylo navíc osazeno informačními tabulemi,“ dodává Chroust s tím, že vytvoření stezky přišlo zhruba na 300 tisíc korun.
Zájemci se mohou zastavit například u kostela svatého Václava, kaple Bičování Krista, sochy sv. Antonína Paduánského, kaple Nejsvětější trojice či kříže T. G. Masaryka.
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Hned čtyři naučné stezky byly ve Šluknově a okolí zpřístupněny v loňském roce. Představují přírodní, ale i kulturně-historické zajímavosti. Jde o ucelenou síť tzv. Šluknovských stezek, na jejichž konceptu město pracovalo od roku 2021. Jmenují se Architektura, Lomy, Fukov – stezka po zaniklé vesnici a Velký vyhlídkový okruh. Vedou po zajímavých stavbách ve městě, bývalých i současných důlních dílech a po vyhlídkových místech, ze kterých se město ukazuje v různých perspektivách.
Vybudování stezek stálo 3,5 milionu korun, část nákladů pomohla Šluknovu uhradit dotace.