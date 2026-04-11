Nová stezka spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

  12:00
Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny v Sasku. Obě místa přibližují obnovu krajiny po zásazích člověka i požáru. Výletníci se navíc vyhnou frekventované silnici, sdělil mluvčí parku Tomáš Salov.
České Švýcarsko, výročí dvou let od požáru. Gabrielina stezka je kvůli napadanému dříví zavřená. V parku jsou však otevřeny i jiné stezky. (23. července 2024) | foto: Petr Topič, MAFRA

Na české straně hranice vytvoření trasy vyžaduje vetší terénní úpravy.
„Je to propojovací trasa mezi žlutě značenou cestou v Saském Švýcarsku, která se jmenuje Hraniční cesta. Ta vede na Velký Winterberg a vede k červeně značené trase, která přivádí návštěvníky ze Hřenska zejména třeba k Pravčické bráně,“ popsal zhruba 2,3 kilometru dlouhou trasu Salov. Z české strany vede od odbočky zhruba 100 metrů vzdálené od budovy úpravny vody.

Nová stezka spojí Česko a Sasko, turisty provede i ožívajícím spáleništěm

Vznikl zcela nový půlkilometrový úsek cesty. „Byl tam strmý zalesnění svah, takže tam jsme museli postavit takové schodiště, aby to návštěvníci mohli překonat,“ uvedl Taslov. Zbylá část cesty se obnovovala. Na cestě návštěvníci uvidí třeba zmlazující se les po obřím požáru v roce 2022. Naskytne se jim také pohled na saské stolové hory.

Deset důvodů, proč navštívit České (a Saské) Švýcarsko

Poptávka po cestách mezi národními parky je mezi veřejností vysoká. Zvažovalo se několik variant, kudy přeshraniční trasa povede. „Všechny varianty jsme nechali prověřit z hlediska dopadu na chráněnou přírodu národních parků,“ řekl Salov. Zvolená trasa je podle něj nejvhodnější, neboť vede částmi méně zranitelné přírody.

Dobrodružný výlet. Pěkné skalní bludiště v Saském Švýcarsku si užijí i děti

Značení, výstavba a obnova trasy a také předcházející posouzení variant vyšlo zhruba na půl milionu korun. Podstatná část trasy vede přes české území, proto většinu nákladů uhradila správa české rezervace.

Národní parky ohledně cestní sítě řeší prostupnost pro záchranné složky. Další turistické trasy v současné době správy nechystají.

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem

Auta, která parkovala na „plácku“ na exitu 80 u kruhového objezdu Knínice na...

Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta...

„Papírové“ štěně uvázané za městem málem zemřelo, policie obvinila majitele

Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v...

Případ týrání čistokrevného štěněte jménem Escobar, které bylo nalezeno v únoru v zuboženém stavu na opuštěném místě na okraji Podbořan na Lounsku, má zásadní posun. Kriminalisté z činu viní muže,...

Úřady zrušily obci jediný přechod přes rušnou silnici, vybojovala ho zpátky

Vedení Želkovic na Lounsku přesvědčilo úřady, aby se na vytíženou silnici...

Spor o přechod pro chodce přes rušnou silnici v Želkovicích na Lounsku skončil. Obec přesvědčila úřady, aby se „zebra“ na vozovku, kudy denně projede kolem devíti tisíc automobilů, vrátila. Původní...

11. dubna 2026  11:41

El Nordico? Možná až osmkrát v řadě. Hrubý: Přál bych si to, lidi by tím žili

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující...

Basketbalové El Nordico až osmkrát v řadě? I tahle možnost je dvě kola před koncem ligové nadstavbové skupiny A1 stále ve hře. Děčín se utká s Ústím v posledním kole dlouhodobé části, pak může mezi...

11. dubna 2026  9:29

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit....

10. dubna 2026  15:36

Chajan selhal, u házenkářů Lovosic končí. A zůstane Horák, vítěz Ligy mistrů?

27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas...

Čekání házenkářů Lovosic na vysněný titul se protáhne minimálně o rok. Lovci sice v této sezoně urvali pohárový titul, ale v extralize o medaile hrát nebudou, play off pro ně skončilo už ve...

10. dubna 2026  10:36

Teplárna má dluhy, město vybuduje plynovod. Část nákladů zaplatí občané

Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše

Ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem se řeší budoucnost vytápění pro některé domácnosti. Část domů, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn....

10. dubna 2026  9:38

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

Doba, kdy bylo Ústí vinařské. Město chystá další stezku s nádechem historie

Viniční vrch v části Krásné Březno v Ústí nad Labem (duben 2026)

Viniční vrch v části Krásné Březno v Ústí nad Labem čeká proměna. Magistrát tam chce vybudovat novou stezku pro turisty. Navazuje tak na předchozí úpravy tras v okolí města. Návštěvníkům má novinka...

9. dubna 2026  16:05

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme

Karoline Striplinová z Levhartic Chomutov se chystá na trestný hod.

I kvůli nebývalé zdravotní kalamitě basketbalové Levhartice letos ligovou medaili nezískají, ale majitel klubu Petr Drobný konečné šesté místo bere. „Když se podívám na náš rozpočet a porovnám to s...

9. dubna 2026  5:58

