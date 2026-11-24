Minulé dvě zimy měli lidé bez přístřeší možnost v zimě přespat ve vyhřívaném stanu ve vašem centru v Teplicích, letos na podzim se objevila zpráva, že město přispěje na vybudování kamenné noclehárny. Jak to dopadlo?
Říjnové zastupitelstvo odkleplo finance na podporu provizorní noclehárny, která by měla pomoci, než bude jednou zřízena noclehárna stálá. Provizorní noclehárna měla zahájit provoz od začátku listopadu. V jednání bylo několik objektů, z nichž nyní zbyl už jen jeden. O pronájmu objektu jedná primátor Jiří Štábl (ANO) a zatím to dohodnuté není. Od 1. listopadu tedy noclehárna není a snad se ji podaří otevřít od 1. ledna 2027.
Oto Kovanda
Jaký výhled do budoucna tedy mají lidi na ulici během letošní zimy?
Při jednání s vedením města jsme se dohodli na navýšení počtu tzv. krizových židlí v dobách mrazu, neboť poptávka na přečkání mrazivých nocí je velká. Kapacita se navýšila na 28 oproti loňským 18 krizovým židlím. Vedle kontaktního centra White Light je bude provozovat ještě nezisková organizace Květina a nově nám pomoc přislíbila i římskokatolická farnost v Teplicích. Navíc v minulých letech se krizové židle organizovaly, až když bylo minimálně minus pět stupňů Celsia, letos ale budou, jakmile teplota klesne pod bod mrazu.
Kolik financí město vyčlenilo na zimní pomoc bezdomovcům? A co s penězi bude nyní?
Na provoz dočasné zimní noclehárny vyčlenilo zastupitelstvo dotaci 673 tisíc korun. Tuto částku jsem vrátili v plné výši. Město však má na starosti financování krizových židlí, na které přispívá podle toho, kolik lidí je využilo.
Jak to tedy bude dále?
Pokud se podaří provizorní noclehárnu zajistit od začátku ledna, zažádáme město o finance na provozování do konce března. V tom případě by však zase nebyly potřeba krizové židle, neboť provizorní noclehárna by měla mít kapacitu 33 míst, což by mělo být dostačující.
V minulých letech jste pro přespání za mrazivých nocí měli vyhřívaný stan, proč už letos nebude?
Stan byl plánovaný na dvě sezony a jednalo se o pilotní program, který měl zjistit, zda vůbec o něco takového bude zájem a zda to může fungovat i v rámci bezpečnosti. Projekt se osvědčil a nebyly žádné větší problémy, a to ani s příchodem či odchodem klientů. Stan však na dvorku zabíral hodně místa a komplikoval situaci dalším sociálním službám, které jsou v objektu. Proto jsme se rozhodli pro zřízení dočasné kamenné noclehárny.
|
Stojí za ošetřovnami pro bezdomovce. Happyendem je motivace ke změně, říkají
Kolik lidí bez přístřeší se nyní v Teplicích pohybuje a jak se o ně staráte? Nedávné velké sčítání ukázalo, že jich je tu okolo stovky. Nyní se však jejich počet mírně navýšil. Je ale těžké tyto lidi spočítat. Někteří jsou totiž bez domova jen jeden den či týden nebo měsíc. Nejedná se tedy pouze o lidi, kteří jsou bez domova trvale. I ve stanu loni přespávali třeba senioři, kteří aktuálně přišli o bydlení a neměli kam jít.
Pro lidi bez domova v Teplicích funguje zejména denní nízkoprahové centrum Květina, které je má jako cílovou skupinu. My v kontaktním centru White Light máme jako cílovou skupinu uživatele návykových látek. Tyto dvě skupiny se však do jisté míry překrývají, proto se i u nás v ambulanci staráme o lidi bez domova.
Hlavní problém bezdomovectví v Teplicích není záchytná stanice, ale bytová politika. Lidí bez domova prostě bude přibývat.
Oto Kovandavedoucí kontaktního centra
Co je největším problémem pro lidi na ulici v zimních měsících?
Mráz v kombinaci s jejich nemocemi. V létě se na ulici dá přežít lépe. Loni v zimě jsme ve stanu měli řadu lidí přestárlých nebo nemocných. Byla tady například šedesátiletá seniorka, která měla zánět močového měchýře. Celý den byla venku a celou noc se pak krčila u topení. Třikrát během zimy zkolabovala a museli jsme pro ni volat záchranku.
Zimou se zhorší všechny chronické nemoci a zdravotní potíže, které lidé mají. Musíme si uvědomit, že mezi bezdomovci je spousta seniorů. U nich často vůbec netušíte, že to jsou lidé bez domova, protože nevykazují obecně známé atributy bezdomovectví. Jedná se o lidi, kteří propadli systémem a následně se ocitli na ulici.
|
Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci
Přibývá v Teplicích lidí na ulici, nebo se daří pomoci jim najít důstojné bydlení?
Lidí na ulici lehce přibývá a myslím si, že budou kontinuálně přibývat stále. Je to důsledek bytové politiky a politiky zaměstnávání. Problém je hlavně na straně státu. Vedle toho chybí mnoho zdravotnických zařízení a služeb. Kvůli tomu, že chybějí psychiatři, psychologové a léčebny, mnoho lidí zdravotnickým systémem propadá. Spoustu lidí nemocnice propustí do domácího ošetřování, ale ti lidé nemají kam jít a zůstanou před nemocnicí. Měli jsme tu člověka, kterého nemocnice takto propustila, a on ani nemohl odejít po svých. V nemocnici ukradl invalidní vozík, ale ten mu strážníci museli zabavit. Pak nám volali, co s ním mají dělat. Podobných příkladů máme bohužel mnoho.
Hodně se mezi lidmi mluví o tom, že v Teplicích bezdomovci přibývají kvůli krajské záchytce, jakou s tím máte zkušenost?
Máme jasná data a ta ukazují, že tito lidé zde dlouhodobě ve velkém nezůstávají. Jde pouze o jednotlivce. Navíc už nyní městská policie spolupracuje se záchytnou stanicí a lidem z jiných měst pomáhá s uhrazením cesty do místa, odkud přišli, a kontroluje, zda odjeli.
Hlavní problém bezdomovectví v Teplicích není záchytná stanice, ale už zmíněná bytová politika. To se však netýká jen našeho města, ale všech větších měst. Lidí bez domova prostě bude přibývat.