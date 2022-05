Mučil dítě, vyhrožoval smrtí, kradl. Teď tyran z Krupky sedí za další loupež

Do povědomí veřejnosti se zapsal jako „tyran z Krupky“, když se jako teprve čtrnáctiletý brutálně vyřádil na o dva roky mladším chlapci. Dnes je Nikolasovi B. 26 let. Do trestního rejstříku mu přiskakuje jedna položka za druhou. Jak zjistila MF DNES, nedávno dostal svůj zatím nejvyšší trest - 7,5 roku za loupež. Co dalšího už stihl spáchat?