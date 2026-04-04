Dva muži ve věku 22 a 25 let a čtyřiadvacetiletá žena si v lednu 2025 nejprve rozdělili své role. Nejmladší z nich měl za úkol auta poškozovat, druhý muž obstaral věci na ničení a společně se ženou zároveň určovali, jakých aut se řádění bude týkat, a hlídali okolí.
První akce se odehrála v noci ze 17. na 18. ledna u Libouchce na Ústecku, konkrétně u kruhového objezdu u sjezdu na dálnici D8. Nejmladší z trojice tam kovovou tyčí rozbil šest zaparkovaných aut. Důvod? Zabírání oblíbeného parkovacího místa jinými řidiči.
Následovaly další útoky. Ještě týž den se několikrát takto „činili“ i přímo v Ústí nad Labem. Později pak ničili auta ještě v dalších obcích, přičemž zdaleka se nespokojili jen s jejich poškozováním tyčí či kladívkem.
„Pomocí tyče rozbil skleněnou výplň levých předních dveří zaparkovaného osobního automobilu, do interiéru vlil aceton připravený ve skleničce a tekutinu zapálil, kdy tímto způsobil shoření daného automobilu a ohoření levého boku vedle stojícího vozu,“ popisuje jeden z činů rozsudek, který má redakce iDNES.cz k dispozici a který s ohledem na průběh řešení věci u soudu neobsahuje detailní odůvodnění.
„Pomocí více k sobě izolepou slepených zábavných dělbuchů pyrotechniku zažehnul a položil na čelní sklo zaparkované dodávky, kdy výbuchem způsobil rozbití čelního skla, poškození stěračů a palubní desky,“ zmiňuje soud další skutek.
Policisté, kteří už dříve k případu zveřejnili i video s některými incidenty, také ještě během vyšetřování uvedli, že k jednomu poškozenému, když bezmocně sledoval své hořící auto, všichni tři pachatelé přispěchali s nabídkou pomoci a naoko vyjadřovaným soucitem. Když pak kriminalisté jednoho dne trojici zadrželi na parkovišti u jezera Milada, v jejím voze našli výbušniny, hořlaviny i nářadí používané k ničení vozů.
Okresní soud v Ústí nad Labem, který případ řešil, uložil všem třem za poškození cizí věci podmíněné tresty a zároveň jim stanovil dohled probačního úředníka. Podle trestního zákoníku obviněným hrozilo maximálně roční vězení.
Napáchali škodu ve stovkách tisíc, tu mají uhradit „podle vlastních sil“, tedy ryze podle svých reálných finančních možností.
JAK V PŘÍPADU ROZHODOVAL SOUD
Okresní soud v Ústí nad Labem ve věci nejprve vydal trestní příkaz. To znamená, že trojici potrestal bez konání hlavního líčení. V rámci toho uložil tyto tresty:
Zároveň všem stanovil dohled.
Zatímco žena s verdiktem souhlasila, muži podali odpor a soud tak musel nařídit hlavní líčení. Po jeho konání dvojici mužů uložil tyto tresty:
Stanovený dohled ponechal.
Všechny tresty jsou nyní již pravomocné.
18. ledna 2025