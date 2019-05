Žena obžalovaná za hajlování namítala, že soudkyně je muslimka. Neuspěla

„Mám podezření, že je muslimka, a proto by nemusela být ve svém rozhodování nestranná. Ačkoli nejsem neonacistka, netajím se tím, že nesouhlasím s imigrací z islámských zemí,“ napsala Romana Frieselová v podané námitce.

„Proto mám obavy, že soudkyně muslimského vyznání by čin, z něhož jsem obviněna, posuzovala přísněji a mohla by mě odsoudit nikoli na základě důkazů, ale na základě předsudků,“ stojí dále v námitce.

Podezření prý u ní vzbudilo jméno soudkyně a to, že Yakut v minulosti zřejmě pobývala v Turecku. Na internetu si totiž obžalovaná našla několik let starý záznam zpravodajské relace České televize, v němž Yakut telefonovala do vysílání z Turecka coby spolupracovnice ČT.

„Osobně soudkyni neznám. Vše, co uvádím, jsou informace z internetu. Nevím o jejím původu, rodině či vyznání nic bližšího, ale mám za to, že pouhé podezření stačí na to, aby soudkyně byla uznána podjatou,“ stálo dále v námitce Frieselové.

Obžalovaná se loni v komunálních volbách objevila na kandidátce Dělnické strany sociální spravedlnosti na pražský magistrát. Partaj ji nicméně nakonec z listiny stáhla. O rok dříve se ucházela o post v Poslanecké sněmovně za Rozumné hudebníka Petra Hanniga.

Lucie Yakut námitku smetla ze stolu. „Obžalovaná neuvedla žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že u osoby soudkyně lze mít pochybnosti, že v projednávané věci nemůže rozhodovat nestranně,“ uvedla Yakut.

„Domněnka obžalované není ničím podložená. A i kdyby byla, samotné náboženské přesvědčení soudce či naopak jeho nepříslušnost k žádnému z náboženství nemůže samo o sobě zakládat důvod k vyloučení soudce,“ dodala.

Prostřednictvím e-mailu Frieselová poslala omluvenku, že je zdravotně indisponovaná a navíc jí jako obyvatelce Prahy nevyhovuje čas začátku jednání stanovený na osmou hodinu ráno. Přítomen nebyl ani její advokát. Soud tak dnes jednal v jejich nepřítomnosti.

Podle obžaloby Frieselová loni v srpnu v Dubí na povoleném shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti při hudbě skupiny Ortel hajlovala.

Státní zástupce zároveň poukázal, že na levém předloktí ženy bylo vidět vytetované heslo Blood and Honour (anglický překlad německého Blut und Ehre užívané jako heslo Hitlerjugend). Jako důkaz posloužila videa i fotografie z místa.

Protože Frieselová v jednací síni nebyla, přečetla soudkyně její výpověď z přípravného řízení. V ní žena popřela, že by hajlovala.

„Hráli zrovna píseň kapely Ortel s názvem Mešita, při níž se často dělá gesto, kdy má člověk pravou ruku zaťatou v pěst, která je pak vedená od hrudníku do vzpřímené polohy pořád s rukou zaťatou v pěst. Já jsem to tak udělala, akorát jsem při napřímení ruky rozevřela dlaň. Rozhodně nešlo o nacistický pozdrav, protože jinak bych ruku na hrudníku měla také rozevřenou,“ uvedla tehdy obžalovaná.

DSSS pořádala loni v srpnu v Dubí protest „proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých“:

VIDEO: Krajní pravice uspořádala v Dubí protestní shromáždění, přijel i Kotleba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud ji původně potrestal trestním příkazem. Měla zaplatit pokutu 30 tisíc. Proti tomu však Frieselová mimo jiné kvůli své finanční situaci podala odpor a muselo tak být nařízeno hlavní líčení.

To dnes trvalo zhruba půl hodiny, Frieselová dostala osm měsíců vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu třiceti měsíců.

„Obhajobu obžalované o choregrafii na danou píseň považuje soud za zcela účelovou se snahou vyhnout se trestní odpovědnosti,“ podotkla soudkyně Yakut.

Dodala, že peněžitý trest by vzhledem k situaci Frieselové, která je v invalidním důchodu, podle všeho nebyl vymahatelný.

Rozsudek zatím kvůli nepřítomnosti obžalované není pravomocný. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal.