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Školák psal na sítích o útoku nožem na lidi. Policie to řeší jako přípravu vraždy

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  13:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují mimořádně závažný případ, v němž figuruje nezletilý. Třináctiletý chlapec podle nich na sociálních sítích zveřejnil příspěvky o plánovaném útoku nožem na náhodné lidi. Podobných případů přitom podle policie přibývá.

Na případ upozornila jako první televize CNN Prima News. „Krajští kriminalisté se zabývají případem z Děčínska, který prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu přípravy, jehož se měla dopustit nezletilá osoba,“ potvrdil pro iDNES.cz policejní mluvčí Kamil Marek. „Nicméně s ohledem na její nízký věk nemůžeme v tomto případě poskytovat žádné bližší informace,“ dodal.

Děti mladší 15 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné. Soud jim ale může uložit například ochrannou výchovu, ochranné léčení nebo jiná opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

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Podle Marka případů podobných tomuto přibývá. „V posledních letech zaznamenáváme nárůst oznámení týkajících se výhrůžek násilím šířených prostřednictvím sociálních sítí, včetně případů, kdy jsou jejich autory nezletilí. Nelze tedy hovořit pouze o ojedinělých incidentech. Přispívá k tomu větší využívání sociálních sítí mladými lidmi i vyšší ochota škol, rodičů a veřejnosti podobné případy oznamovat,“ řekl.

Policie zároveň upozorňuje, že podobné výhrůžky bere vážně bez ohledu na věk autora. I příspěvek zveřejněný „ze žertu“ může podle ní vyvolat vážné obavy a vést k dalším opatřením.

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Na rostoucí agresivitu mezi dětmi a mladistvými upozorňuje také Nejvyšší státní zastupitelství. „Ve školním prostředí byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům,“ uvedl jeho mluvčí Petr Malý.

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Školák psal na sítích o útoku nožem na lidi. Policie to řeší jako přípravu vraždy

Útok (ilustrační foto)

Kriminalisté na Děčínsku vyšetřují mimořádně závažný případ, v němž figuruje nezletilý. Třináctiletý chlapec podle nich na sociálních sítích zveřejnil příspěvky o plánovaném útoku nožem na náhodné...

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