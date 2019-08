Korejský výrobce pneumatik otevřel u Žatce svoji první evropskou továrnu

Už koncem letošního dubna získala továrna povolení ke zkušebnímu provozu. Do konce roku by mělo v Nexenu pracovat více než 850 zaměstnanců. Přesto sehnat kvalitní pracovní sílu je podle vedení společnosti jedním z nejtěžších úkolů.

Firma dnes průměrný plat na pozici ve výrobě nebo ve skladu nesdělila, vedení je ovšem jasné, že v roce 2013, kdy začala první mezistátní jednání o vybudování továrny, byla situace na trhu práce v kraji zcela odlišná. Nyní práci nemají prakticky jen nezaměstnatelní lidé.

Zatím firma nabírá hlavně lidi z Ústeckého kraje.„Jsme pyšní na to, že většina zaměstnanců továrny žije v její dojezdové vzdálenosti. Zároveň jsou všichni našimi kmenovými zaměstnanci. Agenturní zaměstnance nevyužíváme,“ upřesnil mluvčí Nexen Tire Europe Ivan Dzido.

Do roku 2022, kdy se počítá s ukončením druhé a konečné fáze výstavby, by se měly investice korejské společnosti vyšplhat až na částku 22 miliard korun.

Český závod má být základnou pro Nexen Tire pro Evropu. Pneumatiky odsud pak zamíří hlavně do Německa, Francie a Velké Británie.

„Uvědomujeme si, jak je důležité být co nejblíže našim zákazníkům a pomáhat plnit jejich obchodní požadavky i potřeby. Vytvořili jsme proto základnu, díky které můžeme reagovat na poptávku klientů ještě promptněji a pružněji,” řekl Travis Kang, výkonný ředitel Nexen Tire, při slavnostním otevření továrny.

Vedle výroby pneumatik, kterých by mělo brány závodu u Žatce ročně opouštět až 11 milionů kusů, vzniklo v areálu i vývojové centrum. To se zařadí do sítě čtyř hlavních center Nexenu pro výzkum a vývoj. Tu tvoří Centrální výzkumný institut v korejském Soulu, výzkumná a vývojová centra v Evropě a v Severní Americe a právě závod Nexen Tire Europe v Žatci.

Přidanou hodnotu podniku, který tak nebude jen montovnou, chválili při slavnostní akci zástupci vlády i kraje.

„Jde o nejvýznamnější investici v České republice za posledních deset let. Jedná se zároveň i o vysoce technologicky i ekologicky vyspělou investici,“ doplnil náměstek českého ministra průmyslu a obchodu Petr Očko s tím, že investice společnosti Nexen pomohou v rozvoji kraje i České republiky.

Očko nevyloučil ani další podporu ze strany ministerstva, které chystá investiční pobídky na projekty s vysokou přidanou hodnotou, jako bude mít například i zdejší technologické centrum.

Podle starostky továrna prospěla pracovnímu trhu v okolí

Spolupráci s Nexenem si zatím pochvaluje i žatecká starostka Zdeňka Hamousová (ANO), podle níž továrna prospěla celému pracovnímu trhu v okolí.

Nexen v Žatci V roce 2015 byl položen základní kámen továrny. Na ploše 65 hektarů stojí kolem 50 budov.

Celkové investice společnosti se mají do roku 2022 vyšplhat na 22 miliard korun, do té doby tu má pracovat na 1 300 zaměstnanců.



Současná kapacita závodu je tři miliony pneumatik ročně, plánovaných je až jedenáct milionů.



Výzkumné a vývojové centrum má v budoucnu testovat a vyvíjet nové typy pneumatik.

„V rámci výstavby první etapy závodu získalo obrovské množství společností z celého našeho regionu zakázky od Nexenu. Věřím, že to bude pokračovat i v druhé etapě. Společnost využívá moderní technologie. Je domluvená a nastartovaná v rámci profesní přípravy spolupráce se školami,“ uvedla starostka.

V tuto chvíli korejský výrobce spolupracuje už s pěti středními školami. Do budoucna nevylučuje ani spolupráci s ústeckou univerzitou. Nexen se navíc chystá založit ekologický fond, který by měl v okruhu čtyřiceti kilometrů podporovat projekty spojené s ochranou životního prostředí.