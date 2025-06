Třicetiletý muže se přiznal. U soudu řekl, že je rád, že všechno dobře dopadlo a družka nemá životní následky. V daný den popíjeli a hádali se. Muž opakovaně z bytu odcházel, do domu vyjížděla i policie.

V noci vzal nejmladší ze svých šesti dětí a odešel ke své matce. K partnerce se chtěl vrátit, aby výměnu názorů dokončili. Žena se doma zamkla a obžalovaný neměl klíče, proto vzal u matky nůž.

Státní zástupce Vladimír Jan dnes řekl, že se neprokázalo při hlavním líčení, že by si vzal nůž s úmyslem zabít družku, ale aby vypáčil dveře. „Nemám důvod obžalovanému nevěřit,“ řekl. S tímto názorem se soud ztotožnil.

Do bytu se muž nožem dostal. Žena do něj u vchodu strčila, načež její partner vytáhl nůž a několikrát ji bodl do krku. Podle znalce nezemřela jen náhodou.

„Jednal jsem v afektu, nevěděl jsem, co dělám,“ řekl obžalovaný. „Svou družku a naše děti miluju, mám venku šest dětí, s nimiž mám nádherný vztah, potřebují otce, nic podobného se nikdy nebude opakovat,“ řekl v závěrečné řeči a žádal soud o shovívavost.

Žalobce čin překvalifikovat z pokusu o vraždu s rozmyslem, za který hrozil až dvacetiletý trest, na prostý pokus o vraždu a navrhl trest na spodní hranici sazby, tedy deset let. S rozsudkem souhlasil.

Obhájce Jiří Kuďousek řekl, že obžalovaný od začátku spolupracoval s policií. Po činu sice utekl a schoval se do křoví, když si ale uvědomil, co se stalo, šel k matce a chtěl vše nahlásit. Jednal zkratkovitě, impulsivně, pod vlivem alkoholu. Navrhl uznat muže vinným z pokusu o zabití nebo těžkého ublížení na zdraví.

Soudkyně Tereza Nagy řekla, že si muž musel být vědom, co může ženě způsobit, když ji bodal do krku. Žádnou duševní poruchu u něj znalci nezjistili, byl sice v době činu pod vlivem alkoholu, ale to nemělo vliv na jeho ovládací schopnosti.

Na družku byl fixován, ale nejednal podle soudkyně ze strachu, zmatku nebo ve stavu silného emočního rozrušení, protože hádky byly v daném partnerství běžné, nelze proto čin překvalifikovat podle návrhu obhájce. Muž musí nahradit pojišťovně náklady na léčení poškozené.