„Na výzkumu našich jediných létajících savců zde společně pracovali odborníci z pracovní skupiny pro netopýry ze Saska-Anhaltska, Nationalparkregion Sächsische Schweiz a Národního parku České Švýcarsko,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.
Odchyt v oblouku největší turistické atrakce na území rezervace se poprvé uskutečnil přede dvěma lety. Letos se do sítě podařilo „lapit“ přes 700 jedinců devíti druhů netopýrů.
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„Jednalo se i o druhy, se kterými se v národním parku setkáváme jen vzácně, například o netopýra stromového,“ poznamenal Salov s tím, že se používá tenká síť, která zvířatům nikterak neublíží.
Jakmile se netopýr „chytil“, členové výzkumného týmu následně zadokumentovali všechny potřebné informace a hned ho zase vypustili. Vedle početnosti a druhové pestrosti je zajímal například také zdravotní stav jednotlivých netopýrů.
„Každý odchycený a následně vypuštěný netopýr přináší další střípek do mozaiky poznání. Pomáhá lépe porozumět jejich pohybu, početnosti i potřebám a tím je i lépe chránit. České Švýcarsko je velmi významnou netopýří oblastí, k čemuž přispívá mimo jiné velké výškové rozpětí lokality nebo pestrost biotopů,“ řekl Salov.
Podobný výzkum se koná také na saské straně Labských pískovců, konkrétně v oblouku skalní brány Kuhstall.
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24. července 2024