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Nevšední podívaná. Na Pravčické bráně visela síť, odborníci chytali netopýry

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  6:49
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo...

Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo v oblouku ikonické Pravčické brány visely sítě kvůli unikátnímu odchytu netopýrů za účelem jejich výzkumu. (září 2026) | foto: Václav Sojka

Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo...
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo...
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo...
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo...
28 fotografií
Hodně netradiční noční akce se o víkendu odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo v oblouku ikonické Pravčické brány visela síť kvůli unikátnímu odchytu netopýrů za účelem jejich výzkumu. Na místě se proto sešla řada odborníků z Česka i Německa.

„Na výzkumu našich jediných létajících savců zde společně pracovali odborníci z pracovní skupiny pro netopýry ze Saska-Anhaltska, Nationalparkregion Sächsische Schweiz a Národního parku České Švýcarsko,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Odchyt v oblouku největší turistické atrakce na území rezervace se poprvé uskutečnil přede dvěma lety. Letos se do sítě podařilo „lapit“ přes 700 jedinců devíti druhů netopýrů.

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„Jednalo se i o druhy, se kterými se v národním parku setkáváme jen vzácně, například o netopýra stromového,“ poznamenal Salov s tím, že se používá tenká síť, která zvířatům nikterak neublíží.

Jakmile se netopýr „chytil“, členové výzkumného týmu následně zadokumentovali všechny potřebné informace a hned ho zase vypustili. Vedle početnosti a druhové pestrosti je zajímal například také zdravotní stav jednotlivých netopýrů.

Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo v oblouku ikonické Pravčické brány visely sítě kvůli unikátnímu odchytu netopýrů za účelem jejich výzkumu. (září 2026)
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo v oblouku ikonické Pravčické brány visely sítě kvůli unikátnímu odchytu netopýrů za účelem jejich výzkumu. (září 2026)
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo v oblouku ikonické Pravčické brány visely sítě kvůli unikátnímu odchytu netopýrů za účelem jejich výzkumu. (září 2026)
Hodně netradiční noční akce se odehrála v Národním parku České Švýcarsko. Přímo v oblouku ikonické Pravčické brány visely sítě kvůli unikátnímu odchytu netopýrů za účelem jejich výzkumu. (září 2026)
28 fotografií

„Každý odchycený a následně vypuštěný netopýr přináší další střípek do mozaiky poznání. Pomáhá lépe porozumět jejich pohybu, početnosti i potřebám a tím je i lépe chránit. České Švýcarsko je velmi významnou netopýří oblastí, k čemuž přispívá mimo jiné velké výškové rozpětí lokality nebo pestrost biotopů,“ řekl Salov.

Podobný výzkum se koná také na saské straně Labských pískovců, konkrétně v oblouku skalní brány Kuhstall.

24. července 2024
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