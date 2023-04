Problémová čtvrť v Ústí vybojovala pokračování pošty, skončí ta méně vytížená

„Česká pošta po důkladné analýze našich námitek a argumentech došla k závěru, že se neštěmická pobočka rušit nebude,“ uvedla po jednání Iveta Tomková (Vaše Ústí), starostka obvodu Neštěmice, kde žije spousta příjemců sociální dávek, které si chodí vyzvedávat právě na poštu.

„Nechápu, proč lidé, kteří pobírají sociální dávky, nemají povinnost zřídit si účty, aby na poštu vůbec nemuseli chodit. Je to jenom proto, aby na účty nedosáhly exekuce?“ podotkla Tomková.

Dodala, že rozhodnutí ohledně zachování pobočky vnímá sice pozitivně, celkově ale nesouhlasí s rušením žádné pobočky. „Akorát se tím prohlubuje vyloučenost našeho regionu,“ dodala s tím, že postup státu byl podraz na samosprávy a pošta se k jednáním stavěla dost ultimativně.

„Pro nás by navíc spádovou poštou nebyla ta nejbližší v lokalitě Krásné Březno, která je druhou nejvíce přetíženou poštou v rámci celého města, ale hlavní pošta v centru města. Lidé by tak museli pro balík nebo dopis jezdit 8 až 9 kilometrů,“ poznamenala starostka.

Důvodem změny na seznamu navrhovaných poboček na zrušení je provedená analýza vytíženosti a počtu provedených poštovních operací. Právě pošta na Klíši je jednou z nejméně využívaných.

„Toto řešení je pro nás akceptovatelné. Pošta přehodnotila svoje původní stanovisko a zvážila i jiné argumenty než počet poboček. Rozhodnutí je definitivní,“ zhodnotil jednání primátor krajského města Petr Nedvědický (ANO).

Kromě pošty na Klíši dojde od července na zrušení dalších dvou poboček v městské části Střekov – ve Svádově a v Brné. „Domnívám se, že tady bude docházet k problémům, pošta to nebude kapacitně zvládat,“ myslí si primátor.

Od července zůstane v téměř stotisícovém krajském městě v provozu z aktuálních deseti poboček pošty jen sedm. Jestli je to počet dostatečný, bude radnice i pošta monitorovat. „V říjnu se znovu se zástupci České pošty sejdeme, situaci vyhodnotíme a nejspíš budeme požadovat rozšíření přepážek na hlavní poště v centru města, nebo změnu otevírací doby,“ doplnil primátor.

O zachování pošty se snaží i radnice v Žatci na Havlíčkově náměstí. „Pokud by s tím vedení České pošty nesouhlasilo, pak alespoň požadujeme, aby se provozní doba hlavní pošty v ulici Volyňských Čechů vrátila do původní podoby. Tedy aby byla otevřená každý všední den od 8 hodin, zvlášť poté, co bude muset zvládat i požadavky obyvatel z Podměstí,“ uvedl starosta Radim Laibl (ANO).

„Uvědomuji si, že taháme za kratší konec a že šance jsou takřka nulové, ale pokusit se o to musíme. Žatec si takovýto přístup od vedení České pošty nezaslouží,“ dodal starosta.

Jasno zatím není ani v Litvínově, kde pošta naplánovala zrušit čtyři pobočky, zůstat by měla jen centrální na náměstí Míru. „Projednávat to budeme na zastupitelstvu příští týden. Navrhované čtyři pobočky na zrušení jsou za nás moc s ohledem na to, jak je Litvínov velký. Naše návrhy zatím nechci prozrazovat,“ uvedla starostka Kamila Bláhová (ANO).

Podle Marie Rathouské, manažerky České pošty, bude do konce dubna jasno, které pobočky definitivně zaniknou. „V příštím týdnu ještě proběhnou jednání například v Lounech, Chomutově, Jirkově a Litvínově. Veškerá jednání na samosprávách jsou naplánovaná do 28. dubna, do tohoto data bude také v kraji všude rozhodnuto,“ sdělila Rathouská.

Pobočky České pošty zaniknou i v dalších městech. Po jedné v Bílině nebo Chomutově, jedna zůstane například v Kadani nebo ve Štětí.