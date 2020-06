Lékařky pacienta dvakrát odmítly, pak zemřel. Vyšetřuje je lékařská komora

Na rozhodnutí policie dnes upozornil sever iROZHLAS.cz. Podle zjištění Radiožurnálu státní zastupitelství, které na případ dohlíželo, však zároveň došlo k závěru, že doktorky porušily lékařské předpisy.

Dvě lékařky tak nyní čelí disciplinárnímu řízení, na jehož konci je může potrestat Česká lékařská komora (ČLK).

„Tato kauza je nyní velice čerstvá. Pověřený člen revizní komise stížnost přijal a zaevidoval,“ řekl tiskový mluvčí ČLK Michala Sojka a tím, že komora stížnost považuje za oprávněnou. To podle Sojky znamená, že je na lékaře a nikoli na zdravotní sestru nebo nečlena komory.

„Stížnost jsme předali místně příslušné revizní komisi, což je prokuratura lékařské komory, která to začne vyšetřovat,“ vysvětlil Sojka.

Podle standardního postupu si nyní revizní komise vyžádá vyjádření lékařek, proti kterým je vedena stížnost, a dále pak písemnou dokumentaci. „To na čem se dá něco vyzkoumat, je právě lékařská dokumentace,“ podotkl Sojka.

Co může lékařkám hrozit, je zatím jen spekulativní otázka. „Zákon nám umožňuje tresty od důtky a pokuty až po podmínečné vyloučení a vyloučení. V tuto chvíli ale vůbec netušíme, jak to dopadne,“ upozornil mluvčí ČLK.

Na rozhodnutí bude potřeba počkat poměrně dlouho. „Dá se předpokládat, že v tomto případě, kdy se jedná o úmrtí pacienta a je to odborný problém, bude rozhodnutí trvat v řádu měsíců, možná i půl roku, dodal Sojka.

Ital Mario Fava zemřel v březnu 2018

O pomoc v ústecké nemocnici žádal pětasedmdesátiletý Ital Mario Fava v březnu předminulého roku. „Mario mi ráno volal, že ho bolí hlava, cítí silný tlak na hrudi, má mravenčení v levé ruce a že nemůže polknout. Vypadalo to na infarkt,“ popsala tenkrát Favova kamarádka Lenka Kodešová.

Odvezla muže na pohotovost do nemocnice a doufala, že se o něj lékaři postarají. Zabalila mu osobní věci, neboť předpokládala, že ho umístí na oddělení a zjistí, co mu je. Jenže po poledni jí muž volal, aby ho vyzvedla a odvezla zpátky domů. „Lékařka tvrdila, že není v ohrožení života a že je to v pořádku,“ řekla Kodešová.

Dvě hodiny nato jí muž volal znovu, že je mu čím dál hůř. „Nebyl schopen chodit, tak jsme zavolali záchranku, která ho odvezla znovu do nemocnice,“ doplnila Kodešová.

Ani tím to však neskončilo. Když se Favova kamarádka večer zajímala, kde pacient leží a kam mu má odvézt sbalené osobní věci, zdravotní sestra ji v telefonu překvapila.

„Říkala, že neleží nikde, že je pořád na Emergency. Okamžitě jsem tam jela a našla ho sedět v čekárně na židli. Doktorka tvrdila, že je to běžný stav před dialýzou, na kterou přitom sám jezdil autem třikrát týdně. Že tohle nejspíš bude začínající viróza a má si vzít paralen,“ řekla.

Ve tři hodiny ráno byl stav stabilní, za hodinu zemřel

Přítele tedy znovu odvezla domů. Byl tehdy úplně bezvládný a dva chlapi ho museli odnést do postele. Pak jen ležel, strašně se potil a bylo vidět, jak je mu špatně.

V noci k němu jela sanitka zase a opět s ním zamířila do nemocnice. Už potřetí. Tentokrát v nemocnici zůstal. Na pokoj se dostal až po půlnoci, ležel na gastroenterologickém oddělení. Ve tři hodiny ráno zdravotnice informovala Kodešovou, že pacientův stav je stabilní. O hodinu později zemřel.

„Měl tady trvalé bydliště, platil si nadstandardní zdravotní pojištění a nakonec ho nechají někde v čekárně?“ zlobila se Kodešová.

Nešťastná rodinná přítelkyně se pak obrátila na policii a podala trestní oznámení kvůli zanedbání péče.