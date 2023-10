Mírné přesčasy nevadí, ale nestrávíme v práci dalších 800 hodin, říkají lékaři

Zdravotní sestry, respektive nelékařský zdravotnický personál, se k protestu nepřidal.

Podle mluvčí Krajské zdravotní Petry Roubíčkové se pacienti výrazného omezení dostupnosti péče nemusí v prosinci obávat. „Nicméně předpokládáme, že se rozsah poskytovaných služeb v posledním měsíci v roce zúží. Děláme maximum, aby se vzniklá situace dotkla pacientů co nejméně,“ sdělila Roubíčková. „Ale v tuto chvíli je reálné, že v prosinci dojde k poklesu rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, což by se týkalo plánovaných operací,“ doplnila.

Kromě organizačních opatření vedení Krajské zdravotní komunikuje s lékaři, kteří se protestu účastní. „Víme, že i přes jejich zapojení do protestu budou někteří i nadále přesčasy sloužit,“ vysvětlila mluvčí. Práce lékařů přesčas, kterou je zajišťována nepřetržitá péče o pacienty, je v letošním roce v průměru 48 hodin na jednoho lékaře KZ za měsíc.

Lékaři, kteří se zapojili do protestu, požadují také navýšení tarifní mzdy. „Ve třetím čtvrtletí letošního roku průměrná mzda lékaře překračuje včetně přesčasů 122 tisíc korun,“ upřesnila Petra Roubíčková s tím, že od 1. července letošního roku došlo k navýšení tarifní mzdy u všech zaměstnanců o 7 procent.

Podle Roubíčkové není řešení vzniklé situace jen otázkou pro Krajskou zdravotní nebo jednotlivé poskytovatele nemocniční péče. „Současná situace vyžaduje komplexní řešení na celostátní úrovni, odvíjející se v první řadě od rozhodnutí na nejvyšší politické úrovni,“ zdůraznila mluvčí. „S lékaři zapojenými do protestu samozřejmě jednáme a snažíme se najít společnou řeč,“ dodala.

Jak upozorňují zástupci Sekce mladých lékařů, kteří za protestem stojí, jsou schopni medicínu dělat v základní pracovní době plus v určitém mírném množství přesčasů jako každý jiný pracovník v České republice. „Žádný lékař ale nechce strávit v práci dalších 800 nebo ještě více hodin navíc za rok,“ upřesnili.

Žádné omezení dostupnosti zdravotní péče od 1. prosince nenastane v nemocnici v Žatci nebo v Kadani. „U nás pracuje 12 mladých lékařů, což je zhruba třetina z celkového počtu. Říkají, že s protestem souhlasí, ale k výpovědi nemají důvod,“ sdělil ředitel Žatecké nemocnice Jindřich Zetek. „S protestem ostatně souhlasím i já. Jen je potřeba říct, že to všechno není jen o penězích, ale hlavně o systémových změnách. Mohlo by se totiž také stát, že lékaři nyní dosáhnou svého, ale do roka může kvůli penězům nastat totožná situace,“ dodal Zetek s tím, že lékařům i nelékařskému personálu od 1. ledna navýší mzdy.

Na zvláštní režim se od příštího měsíce nepřipravuje ani nemocnice v Kadani. „Nikdo z lékařského i nelékařského personálu neavizoval, že by se protestu zúčastnil. Není to totiž jen o ohodnocení lékařů, ale také o přístupu nemocnice,“ poznamenal její ředitel Petr Hossner. I tady, stejně jako každý rok v lednu, zvýší všem, tedy lékařům i nelékařskému personálu, mzdu v řádu procent.

Kadaňská nemocnice navíc od října nabízí mladým lékařům před atestací stabilizační příspěvek ve výši 100 až 200 tisíc korun. „O příspěvek si může zažádat lékař s úvazkem 0,75 a vyšším, který úspěšně absolvoval základní kmen v dané odbornosti a chystá se na vlastní výcvik podle vzdělávacího programu, například v oboru chirurgie, ortopedie, vnitřního lékařství,“ vysvětlil Petr Hossner.

Po absolvování specializační zkoušky musí lékař pracovat v nemocnici dalších 3 až 5 let, kdy se může připravovat k další specializaci podle vlastního zájmu a v souladu s potřebami nemocnice. „Náklady po celou dobu přípravy financuje lékaři nemocnice,“ doplnil ředitel.

Aby nemocnice získala nejen lékaře, ale i ostatní personál, nabízí například náborový příspěvek, příspěvek na dopravu, zvýhodněné parkování u nemocnice, odměnu při odchodu do důchodu nebo stipendium pro studující lékaře a zdravotnický personál.

Pokrýt výpadek lékařů, kteří nechtějí sloužit přesčasy, by podle některých názorů mohli také praktičtí lékaři. „Názor, aby služby na nemocničních ambulancích sloužili praktičtí lékaři, nevidím v praxi jako reálný,“ je přesvědčen Vratislav Prejzek, praktik z ordinace ve Šluknově.