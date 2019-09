Napětí v litoměřickém špitálu trvá, petiční výbor odmítá termín referenda

„Zastupitelé mohli uklidnit napjatou situaci, pokud by hlasovali pro návrh petičního výboru. Jde o termín referenda a nezbývá nám nic jiného než se obrátit na soud,“ řekla členka petičního výboru Alena Rožcová.

Naopak podle starosty Ladislava Chlupáče (ODS) je důležité obyvatele neodkladně uklidnit, a proto je vhodné plebiscit uskutečnit co nejdříve.

„Celorepublikově není situace menších nemocnic dobrá a naší snahou je zajistit do budoucna co nejlepší pozici pro nemocnici,“ sdělil starosta.

O prodeji špitálu radnice přemýšlí dlouho, protože na její provoz musela od roku 2015 doplácet celkem 110 milionů korun.

Špitál podle radních potřebuje další peníze na rozvoj a hlavně zvyšující se platy lékařů a sester, což radnice podle svých slov neutáhne a nemůže dotovat jen zdravotnické zařízení na úkor celého města.

Podle opozice špitál žádné peníze města nechce a nepotřebuje

Jak opozice, tak zástupci nemocnice však tvrdí, že špitál žádné peníze města nechce a nepotřebuje, protože hospodářský výsledek je vždy plusový. S referendem ani převodem špitálu tak není nutné spěchat. Zopakovali to i na čtvrtečním zastupitelstvu.

Samotné jednání zastupitelů bylo plné emocí, padla i slova o trestním oznámení, nebo že vedení města se zapíše jako to, které pohřbilo nemocnici. Podle Rožcové se i 60 lékařů vyslovilo pro to, aby nemocnice zůstala městu.

„Napětí v nemocnici roste, nikdo nevěří řediteli (Radek Lončák je zároveň městským radním za ODS, pozn. red.) a špitál už nefunguje jako tým. Odchod už ohlásil primář rehabilitačního oddělení,“ zmínila Rožcová.

Město by s prodejem nemělo spěchat i podle severočeského poslance Jana Schillera (ANO), protože vláda spustila program DRG Restart pro malé nemocnice.

„Ten by měl narovnat úhradovou vyhlášku mezi velkými a malými nemocnicemi, které by tak od zdravotních pojišťoven dostávaly více peněz. Ředitel nemocnice i vedení města to vědí. Už příští rok by tak litoměřická nemocnice měla dostat navíc 30 milionů a nedávno to zde potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO),“ upozornil Schiller.

Jednání o začlenění špitálu do Krajské zdravotní pokračuje

Zastupitelé zároveň doporučili radě města pokračovat v jednáních s Ústeckým krajem o začlenění litoměřické nemocnice do Krajské zdravotní (KZ), která má ve své správě pět největších špitálů v regionu.

Podle místostarosty Karla Krejzy (ODS) bohužel současná situace vyjednávací podmínky pro jednání s KZ zhoršuje.

„Důležité je, že máme mandát k jednání. Že by nedopadla dobře, to nechci předjímat. Ale myslím si, že pod tím současným tlakem už nebude odvaha na to, vyhlásit výběrové řízení, kterého by se mohl zúčastnit i soukromý subjekt. To už nepřichází v úvahu,“ poznamenal Krejza.

Podle opozičního zastupitele Jiřího Adámka (ANO) má nemocnice zůstat v rukou města. „A pokud ne, tak v rukou KZ. Soukromníka nechceme,“ podotkl Adámek.

Prvního května protestovalo proti prodeji akcií nemocnice několik stovek lidí: