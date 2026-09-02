Po Ústí i Teplice. Krajská zdravotní chce další nemocnici s parkovacím domem

Parkovací dům má vzniknout na místě současného veřejného parkoviště na začátku areálu teplické nemocnice, kam se přijíždí z centra města ulicí Duchcovská. Pro stavbu je k dispozici prostor o rozloze přibližně dvou tisíc metrů čtverečních. Vjezd do nového objektu je plánován z ulice U Nemocnice.
Projekt je zatím na začátku příprav. KZ nyní zadá zpracování studie proveditelnosti, která má ukázat, jakou podobu by parkovací dům mohl mít, kolik míst se do něj podaří umístit a především, kolik bude jeho výstavba stát.
„Náklady budoucí investiční akce se začnou odvíjet od studie proveditelnosti, kterou Krajská zdravotní nyní bude zadávat. Odhady jsou v takových případech obecně čtyři sta tisíc až jeden milion korun za parkovací místo, to znamená stovky milionů za realizaci projektu. Chtěli bychom alespoň 250 parkovacích míst,“ uvedl generální ředitel KZ Tomáš Hrubý.
Na přípravě projektu se má podílet také město Teplice. KZ a radnice už podepsaly memorandum o spolupráci, které vymezuje další postup. KZ má připravit studii, zatímco město se následně zapojí do přípravy projektu a provedení samotné stavby.
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„Po několika vstřícných jednáních jsme došli k závěru, že existuje prostor, na kterém by se dal parkovací dům vybudovat. Vzniklo memorandum, na jehož základě společnost připraví studii a město se následně bude podílet na přípravě projektu a realizaci stavby,“ řekl primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).
Podle něho jde o dosud nejvýznamnější společný projekt města a Krajské zdravotní. Dosavadní spolupráce se podle primátora týkala pouze investic v řádu jednotek milionů korun, nyní by však mělo jít o výrazně nákladnější projekt. „Jde o významné prohloubení a rozšíření spolupráce mezi Krajskou zdravotní, respektive teplickou nemocnicí, a městem,“ poznamenal Štábl.
Nedostatek parkovacích míst v okolí nemocnic přitom není problémem pouze Teplic. Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje sedm nemocnic, řeší možnosti, jak situaci zlepšit, také v dalších městech. O výstavbě parkovacího domu se hovoří například rovněž u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde je parkování v okolí rozsáhlého areálu dlouhodobě komplikované.
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19. srpna 2026