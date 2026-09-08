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Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč museli i pacienti na lůžku

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  7:53aktualizováno  8:54

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Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na Chomutovsku. (8. září 2026) | foto: ČTK

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin.

„Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem,“ řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.

Mimo budovu jsou podle zjištění ČTK zaměstnanci i pacienti na lůžkách. Někteří zaměstnanci vyběhli v pantoflích a vzali s sebou pro pacienty deky. Na místě jsou hasiči a policie, která zatarasila příjezdové cesty.

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na Chomutovsku. (8. září 2026)
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na Chomutovsku. (8. září 2026)
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na Chomutovsku. (8. září 2026)
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na Chomutovsku. (8. září 2026)
4 fotografie

„V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedla policie na síti X.

Hasiči zajišťují na žádost policie evakuační autobus a stany pro pacienty a návštěvníky nemocnice. „V současnosti se na místě staví stany pro evakuované,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Uvnitř budou lavičky a zázemí.

V Kadani zázemí pro evakuované poskytuje také výjezdová základna záchranné služby v sousedství nemocnice. „Na místo míří psycholog záchranářů,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.

Velmi ostré vyjádření vydal v souvislosti s událostí na svém facebookovém profilu starosta Kadaně Jan Losenický. „Kdo dokáže vyhrožovat bombou v místě, kde leží nemocní lidé, je prostě ubožák a bezpáteřní hajzl. Pro něco takového neexistuje absolutně žádná omluva,“ uvedl starosta na sociální síti.

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Městská nemocnice v Kadani je spádová pro oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska.

Podle informací na webu zajišťuje lůžkovou péči v oborech interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, urologie, ARIM a disponuje v současnosti kapacitou 230 lůžek.

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