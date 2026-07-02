Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Smrt pacientů po předávkování opiáty? Primáře interny vyšetřují kriminalisté

Autor: ,
  14:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Severočeští kriminalisté vyšetřují možné pochybení při léčbě pacientů v děčínské nemocnici. Podezřelým je primář zdejší interny. V případu jde podle informací iDNES.cz o podávání opiátů a v souvislosti s tím také o úmrtí pacientů. Trestní oznámení podala přímo Krajská zdravotní, pod kterou špitál spadá a která provedla své šetření. Lékař je nyní mimo službu.

Podle zjištění iDNES.cz policie prověřuje nesprávné podávání opiátů hospitalizovaným pacientům. Šetření se podle důvěryhodného zdroje obeznámeného s vyšetřováním týká i několika úmrtí pacientů. Prověřuje se léčebný postup a možné předávkování opiáty.

„Na základě podnětu týkajícího se poskytování zdravotní péče jedním z našich lékařů v děčínské nemocnici provedla Krajská zdravotní vlastní šetření a na základě zjištěných poznatků nechala vypracovat interní odborný posudek. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností jsme podali trestní oznámení,“ uvedl mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš.

Podle něj společnost od počátku spolupracuje s policií i státním zastupitelstvím. „Dotčený lékař byl postaven mimo výkon práce. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme poskytovat žádné další informace,“ doplnil Brániš.

Vedení KZ rozjelo podle informací iDNES.cz vlastní vyšetřování na základě anonymního písemného podnětu, který přišel e-mailem z děčínské nemocnice.

„Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení. Po jeho vyhodnocení jsme věc postoupili krajskému státnímu zastupitelství, na jehož uvážení je další postup,“ uvedl náměstek děčínského okresního státního zástupce Jan Veselý. O jaký skutek nebo skutky jde, neupřesnil.

„Trestní oznámení jsme postoupili Policii České republiky. Případ nyní šetří krajská kriminálka, která obratem zahájila úkony trestního řízení,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Právě krajské státní zastupitelství tedy nyní případ dozoruje.

Nemocnice zapomněla informovat rodinu o úmrtí pacientky, příbuzní jsou v šoku

Prověřování je nicméně na samém začátku. Kriminalisté nyní podle dostupných informací zajišťují zdravotnickou dokumentaci, vyslýchají lidi, kteří by mohli přispět k objasnění případu, a budou zadávat vypracování odborných posudků.

Primář postavený mimo službu je zkušeným lékařem, v děčínské nemocnici pracuje od roku 2007 a působí i u zdejší záchranky.

„K aktuální kauze v nemocnici Děčín se vzhledem k povinné mlčenlivosti a probíhajícímu vyšetřování nemohu vyjadřovat,“ reagoval internista na dotaz redakce iDNES.cz. „Žádné oficiální obvinění jsem neobdržel a stran vyšetřování nemohu předjímat.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

V jezeře Milada utonul muž, okolnostmi se zabývá policie

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se odpoledne utopil pětatřicetiletý muž. Přítomným záchranářům se ho po vytažení z vody už nepodařilo oživit. Okolnostmi se nyní zabývá policie.

Přijďte se kochat nádherou. Stát výjimečně otevře unikátní fluoritové jeskyně

Prohlídka přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dole.

Těch, kteří míří na známou rozhlednu Děčínský Sněžník a vědí, že pár set metrů pod nimi v 723 metrů vysoké pískovcové skále jsou i nádherné jeskyně plné zářícího fluoritu, není mnoho. Puklin a...

Smrt pacientů po předávkování opiáty? Primáře interny vyšetřují kriminalisté

ilustrační snímek

Severočeští kriminalisté vyšetřují možné pochybení při léčbě pacientů v děčínské nemocnici. Podezřelým je primář zdejší interny. V případu jde podle informací iDNES.cz o podávání opiátů a v...

2. července 2026  14:17

Důsledky čachrů v ROP Severozápad. Hotel za desítky milionů propadl státu

Budova bývalého hotelu Lázeňský vrch v Litvínově (červen 2026)

Radnice v Litvínově chce koupit hotel Lázeňský vrch, který propadl státu z trestné činnosti v rámci dotační kauzy ROP Severozápad, a proto je nyní již uzavřený. Koupi objektu projednali na svém...

2. července 2026  8:49

Pozor, klokan. Muži vběhl před auto, pak zmizel v křoví. Komu uprchlík patří, se neví

Muži vběhl na Chomutovsku před auto klokan

Pořádné překvapení zažil ve středu ráno řidič v Údlicích na Chomutovsku. Přímo u tamního koupaliště mu totiž před kapotu vběhl malý klokan. Setkání zachytila palubní kamera. Podle místních nejde o...

1. července 2026  16:12

Změna po zásahu Bradáčové. Za pobodání v Ústí dostal muž dvojnásobný trest

Pobodání na Severní Terase má podle policie na svědomí 32letý muž. Soud ho...

Za pobodání muže v parku Severní Terasa v Ústí nad Labem potrestal ve středu odvolací Vrchní soud v Praze Ondřeje Malého osmi lety vězení. Uznal ho vinným z pokusu o vraždu. Vrchní soud původně muži...

1. července 2026  15:18

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

1. července 2026  14:38

Trnitá cesta k opravě unikátního templu. Firmy se střídají, už rozhodoval i soud

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)

Novogotický templ z konce 18. století v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku, který patří k nejstarším rozhlednám u nás, má po šesti letech nucené uzávěry nakročeno ke znovuotevření. Národní...

1. července 2026  9:18

Šéf Mongaguy řekl Ano na stadionu. Jeho žena ho překvapila: Byl to její nápad

Lukáš Pulko z fotbalového projektu Mongaguá jako ženich, na ústeckém Městském...

Vezmeme se na stadionu! Když Lukáš Pulko plánoval svatbu, s myšlenkou obřadu na trávníku se přijít neodvážil. „Paradoxně to byl nápad mojí ženy,“ usmál se zakladatel bohulibého fotbalového projektu...

30. června 2026  17:50

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

30. června 2026  16:10

VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Auto se na dálnici převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost,...

30. června 2026  15:13

S Duklou sestoupil, teď je Čermák zpátky v lize. Záložníka angažovaly Teplice

Marcel Čermák, posila fotbalových Teplic z Dukly.

Vytouženého kreativního záložníka našly fotbalové Teplice. Víceletou smlouvu se severočeským klubem podepsal sedmadvacetiletý Marcel Čermák z pražské Dukly. Ačkoli s ní z první ligy sestoupil, teď je...

30. června 2026  11:01

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Most a druhá liga? Ředitel Skýpala vrtí hlavou: Naše infrastruktura je zastaralá

Fotbalový stadion Josefa Masopusta v Mostě.

Letos třetí místo v ČFL, v příští sezoně útok na postup do druhé ligy? Fanoušci fotbalového Baníku Most–Souš by si to přáli, ale šéf klubu Jan Skýpala je opatrný.

30. června 2026  9:33

Teplice chtějí koupit problémový dům. S nájemníky naložíme citlivě, říká náměstek

Bytový dům v Přítkovské ulici v Teplicích. (červen 2026)

Vedení Teplic se rozhodlo odkoupit problémový bytový dům v Přítkovské ulici v místní části Trnovany, kde na jednom místě žije mnoho lidí na dávkách. Podle radnice se zde dlouhodobě prolíná horší...

30. června 2026  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.