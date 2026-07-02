Podle zjištění iDNES.cz policie prověřuje nesprávné podávání opiátů hospitalizovaným pacientům. Šetření se podle důvěryhodného zdroje obeznámeného s vyšetřováním týká i několika úmrtí pacientů. Prověřuje se léčebný postup a možné předávkování opiáty.
„Na základě podnětu týkajícího se poskytování zdravotní péče jedním z našich lékařů v děčínské nemocnici provedla Krajská zdravotní vlastní šetření a na základě zjištěných poznatků nechala vypracovat interní odborný posudek. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností jsme podali trestní oznámení,“ uvedl mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš.
Podle něj společnost od počátku spolupracuje s policií i státním zastupitelstvím. „Dotčený lékař byl postaven mimo výkon práce. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme poskytovat žádné další informace,“ doplnil Brániš.
Vedení KZ rozjelo podle informací iDNES.cz vlastní vyšetřování na základě anonymního písemného podnětu, který přišel e-mailem z děčínské nemocnice.
„Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení. Po jeho vyhodnocení jsme věc postoupili krajskému státnímu zastupitelství, na jehož uvážení je další postup,“ uvedl náměstek děčínského okresního státního zástupce Jan Veselý. O jaký skutek nebo skutky jde, neupřesnil.
„Trestní oznámení jsme postoupili Policii České republiky. Případ nyní šetří krajská kriminálka, která obratem zahájila úkony trestního řízení,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Právě krajské státní zastupitelství tedy nyní případ dozoruje.
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Prověřování je nicméně na samém začátku. Kriminalisté nyní podle dostupných informací zajišťují zdravotnickou dokumentaci, vyslýchají lidi, kteří by mohli přispět k objasnění případu, a budou zadávat vypracování odborných posudků.
Primář postavený mimo službu je zkušeným lékařem, v děčínské nemocnici pracuje od roku 2007 a působí i u zdejší záchranky.
„K aktuální kauze v nemocnici Děčín se vzhledem k povinné mlčenlivosti a probíhajícímu vyšetřování nemohu vyjadřovat,“ reagoval internista na dotaz redakce iDNES.cz. „Žádné oficiální obvinění jsem neobdržel a stran vyšetřování nemohu předjímat.“