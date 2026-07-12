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Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Udělali ze mě obětního beránka, říká lékař

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  20:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Případ internisty z děčínské nemocnice, kterého krajská kriminální policie prověřuje pro podezření z trestného činu vraždy spáchané na více osobách, nabývá v posledních dnech výrazně většího rozměru. Poté, co informace o vyšetřování pronikly na veřejnost, začali se na justiční orgány hromadně obracet další pozůstalí, jejichž příbuzní na dotčeném oddělení v minulosti zemřeli.

„Od zveřejnění případu jsme obdrželi nižší desítky obdobných trestních oznámení od různých osob,“ potvrdil pro iDNES.cz náměstek okresního státního zástupce v Děčíně Jan Veselý.

Původní trestní oznámení, které podala mateřská společnost nemocnice Krajská zdravotní, a. s., (KZ) na základě výsledků interního auditu, aktuálně dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. O tom, zda pod toto ředitelství přejdou i nově podané podněty, se teprve rozhodne.

Podle žalobce Veselého musí orgány činné v trestním řízení nejprve každé nové oznámení detailně prověřit, aby se ukázalo, zda vykazují věcnou souvislost s původní kauzou. V případu dosud nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby a nikomu nebylo sděleno obvinění.

Vedení KZ ví, od koho přišlo anonymní udání na mě, ale mají z dotyčné osoby strach. Udělali ze mě obětního beránka.

internista

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Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Udělali ze mě obětního beránka, říká lékař

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