Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Udělali ze mě obětního beránka, říká lékař

„Od zveřejnění případu jsme obdrželi nižší desítky obdobných trestních oznámení od různých osob,“ potvrdil pro iDNES.cz náměstek okresního státního zástupce v Děčíně Jan Veselý.
Původní trestní oznámení, které podala mateřská společnost nemocnice Krajská zdravotní, a. s., (KZ) na základě výsledků interního auditu, aktuálně dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. O tom, zda pod toto ředitelství přejdou i nově podané podněty, se teprve rozhodne.
Podle žalobce Veselého musí orgány činné v trestním řízení nejprve každé nové oznámení detailně prověřit, aby se ukázalo, zda vykazují věcnou souvislost s původní kauzou. V případu dosud nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby a nikomu nebylo sděleno obvinění.
Vedení KZ ví, od koho přišlo anonymní udání na mě, ale mají z dotyčné osoby strach. Udělali ze mě obětního beránka.