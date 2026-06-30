Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Autor: ,
  16:10
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o třetí vraždu u Vrchního soudu v...
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého pětiletého...
Státní zástupce Vladimír Jan při čtení obžaloby
15 fotografií
Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

O výsledku jednání informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím soud nezpřístupnil.

Obžalovaný se k činu přiznal. Hájil se tím, že byl ve stavu změněného vědomí. Znalci to však vyloučili. Po neúspěchu u NS by se muž teoreticky ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud, který ale do trestních kauz zasahuje zřídka. Součástí trestu je i uložení zabezpečovací detence, kam by muž zamířil v případě podmínečného propuštění z výkonu trestu.

Tragédie se stala v rekreační chatě na Teplicku na konci prosince 2024 poté, co žena svého syna vyzvala, aby nekouřil vevnitř a šel ven. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak ji napadl kuchyňským nožem. Manželce na pomoc přiběhl její partner, syn zaútočil i na něj a na dítě. Žena útok přežila, muž a chlapec zemřeli na místě.

Obžalovaný u ústeckého krajského soudu řekl, že se cítil být ohrožený na životě. Mluvil o tom, že na místě činu byli zednáři či policisté cizí státní příslušnosti. Tvrdil také, že působí ve vojenské rozvědce, má kontakty na ruského prezidenta, ovládá telepatii. Podle znalce v oboru psychiatrie ale taková prohlášení mohou být účelová.

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

Také u vrchního soudu muž hovořil o energiích, otevření třetího oka, reinkarnaci nebo o tom, že duše zavražděných žijí v něm. Zároveň uvedl, že činu lituje. Jeho jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů.

Znalci u krajského soudu řekli, že obžalovaný netrpí duševní nemocí. Má poruchu osobnosti, která vede k úzkostem. Podle psycholožky jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit další recidivu. Muž byl podle znalců dlouhodobě frustrovaný sociálním selháváním, nedařilo se mu ani v práci, ani v partnerských vztazích.

14. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič srazil v Ústí nad Labem chodkyni, svědci ho pak vytáhli z auta a zbili

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem řidič osobního automobilu srazil v úterý chodkyni. Skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbili ho. Lékaři muže převezli do nemocnice.

Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

V jezeře Milada utonul muž, okolnostmi se zabývá policie

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se odpoledne utopil pětatřicetiletý muž. Přítomným záchranářům se ho po vytažení z vody už nepodařilo oživit. Okolnostmi se nyní zabývá policie.

Přijďte se kochat nádherou. Stát výjimečně otevře unikátní fluoritové jeskyně

Prohlídka přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dole.

Těch, kteří míří na známou rozhlednu Děčínský Sněžník a vědí, že pár set metrů pod nimi v 723 metrů vysoké pískovcové skále jsou i nádherné jeskyně plné zářícího fluoritu, není mnoho. Puklin a...

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

30. června 2026  16:10

VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Auto se na dálnici převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost,...

30. června 2026  15:13

S Duklou sestoupil, teď je Čermák zpátky v lize. Záložníka angažovaly Teplice

Marcel Čermák, posila fotbalových Teplic z Dukly.

Vytouženého kreativního záložníka našly fotbalové Teplice. Víceletou smlouvu se severočeským klubem podepsal sedmadvacetiletý Marcel Čermák z pražské Dukly. Ačkoli s ní z první ligy sestoupil, teď je...

30. června 2026  11:01

Most a druhá liga? Ředitel Skýpala vrtí hlavou: Naše infrastruktura je zastaralá

Fotbalový stadion Josefa Masopusta v Mostě.

Letos třetí místo v ČFL, v příští sezoně útok na postup do druhé ligy? Fanoušci fotbalového Baníku Most–Souš by si to přáli, ale šéf klubu Jan Skýpala je opatrný.

30. června 2026  9:33

Teplice chtějí koupit problémový dům. S nájemníky naložíme citlivě, říká náměstek

Bytový dům v Přítkovské ulici v Teplicích. (červen 2026)

Vedení Teplic se rozhodlo odkoupit problémový bytový dům v Přítkovské ulici v místní části Trnovany, kde na jednom místě žije mnoho lidí na dávkách. Podle radnice se zde dlouhodobě prolíná horší...

30. června 2026  8:54

Miliardář Staněk o Mostu: Skvělý old school okruh. Co potíže s hlukem?

Premium
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Roman Staněk, předseda představenstva...

Víc automobilů a formulí. Hvězdy na trati i v padoku. Autodrom Most chce pod miliardářem Romanem Staňkem starším, novým majitelem, pokračovat v rozmachu. S ambicí stát se srdcem českého motorsportu,...

29. června 2026

Prohlédněte si barokní skvost. Obec otevřela cenný gloriet, opravy pokračují

Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)

Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, mohou opět navštěvovat turisté. Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken...

29. června 2026  15:22

Zadlužená makléřka tajila vydělané peníze, posílala je otci. Hrozí jí pět let

Lidem se razantně zvýšily zálohy na energie. Bojí se, že nebudou mít peníze a...

Kriminalisté z Litoměřic obvinili ženu, že se dlouhodobým zatajováním příjmů vyhýbala exekučnímu řízení. Podle policistů nejméně od ledna 2015 do června 2016 zatajila majetek a peníze v hodnotě přes...

29. června 2026  13:57

Extrémní riziko na 300 metrech. Srážek se zvěří je u malé obce nezvykle mnoho

Od začátku letošního roku do července došlo v Karlovarském kraji ke 185 srážkám...

Pro řidiče je to velké riziko. Stačí krátký okamžik, tma, ranní mlha nebo úsek lemovaný lesem — a před autem se objeví srna, divoké prase nebo jiné zvíře. Podle aktuálních dat takzvaného SRNA indexu...

29. června 2026  9:38

Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

28. června 2026  17:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V jezeře Milada utonul muž, okolnostmi se zabývá policie

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se odpoledne utopil pětatřicetiletý muž. Přítomným záchranářům se ho po vytažení z vody už nepodařilo oživit. Okolnostmi se nyní zabývá policie.

28. června 2026  17:43

Stojí za ošetřovnami pro bezdomovce. Happyendem je motivace ke změně, říkají

U zrodu nízkoprahových ošetřoven pro lidi bez domova v Teplicích stály Barbora...

Pro lidi bez domova, kteří propadají systémem kvůli tomu, že jsou bez průkazů či bez dokladů zdravotního pojištění, začaly v Teplicích fungovat dvě nízkoprahové ošetřovny. „Potřebujeme větší prostory...

28. června 2026  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.