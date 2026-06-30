O výsledku jednání informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím soud nezpřístupnil.
Obžalovaný se k činu přiznal. Hájil se tím, že byl ve stavu změněného vědomí. Znalci to však vyloučili. Po neúspěchu u NS by se muž teoreticky ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud, který ale do trestních kauz zasahuje zřídka. Součástí trestu je i uložení zabezpečovací detence, kam by muž zamířil v případě podmínečného propuštění z výkonu trestu.
Tragédie se stala v rekreační chatě na Teplicku na konci prosince 2024 poté, co žena svého syna vyzvala, aby nekouřil vevnitř a šel ven. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak ji napadl kuchyňským nožem. Manželce na pomoc přiběhl její partner, syn zaútočil i na něj a na dítě. Žena útok přežila, muž a chlapec zemřeli na místě.
Obžalovaný u ústeckého krajského soudu řekl, že se cítil být ohrožený na životě. Mluvil o tom, že na místě činu byli zednáři či policisté cizí státní příslušnosti. Tvrdil také, že působí ve vojenské rozvědce, má kontakty na ruského prezidenta, ovládá telepatii. Podle znalce v oboru psychiatrie ale taková prohlášení mohou být účelová.
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Také u vrchního soudu muž hovořil o energiích, otevření třetího oka, reinkarnaci nebo o tom, že duše zavražděných žijí v něm. Zároveň uvedl, že činu lituje. Jeho jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů.
Znalci u krajského soudu řekli, že obžalovaný netrpí duševní nemocí. Má poruchu osobnosti, která vede k úzkostem. Podle psycholožky jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit další recidivu. Muž byl podle znalců dlouhodobě frustrovaný sociálním selháváním, nedařilo se mu ani v práci, ani v partnerských vztazích.
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14. ledna 2026