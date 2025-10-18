O nehodě dostaly záchranné složky hlášení ve 12:10. Záchranáři vyslali vrtulník, informoval Voleník. K nehodě vzlétla helikoptéra také z Německa, doplnila mluvčí policie Ilona Gazdošová.
Podle mluvčího Voleníka byla vrtulníkem převezena nezletilá osoba do ústecké nemocnice, celkem byly podle mluvčí policie Ilony Gazdošové využity vrtulníky dva – jeden český, jeden německý. Ve dvou vozech záchranné služby pak byly převezeny dvě osoby taktéž s vážnými zraněními.
Ve směru na Chomutov odklání policie dopravu od 90,5. kilometru. Směrem na Německo policisté dopravu odvádí na vedlejší komunikaci od 88,5. kilometru.
Loni v říjnu uzavřely hlavní tah na Německo hned čtyři dopravní nehody u Křimova. Zemřeli při nich dva lidé, další utrpěli zranění.
