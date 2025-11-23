Provoz mezi Ústím nad Labem a Děčínem zastavila tragická nehoda. Vlak srazil člověka

Autor: ,
  12:25
V Ústí nad Labem v neděli dopoledne srazil osobní vlak člověka, který na místě zemřel. Ve vlaku jelo 21 cestujících. Řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják. Provoz na trati mezi Ústím a Děčínem se zastavil. Případ řeší policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Událost se stala těsně před 10:00 ve čtvrti Krásné Březno. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, případ jsme předali koronerovi a policii,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Ve vlaku jelo 21 cestujících a dva lidé z obsluhy vlaku. Hasiči evakuovali 11 lidí.

S obnovením provozu se čeká na ukončení vyšetřování policie na místě. Náhradní autobusovou dopravu se podle informací Českých drah nepodařilo zajistit.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín

Horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích opět zarůstá orobincem.

V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...

Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat...

Bílek versus útočníci: 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

Tepličtí fotbalisté se radují z vítězství.

Nasázel už víc gólů než všichni útočníci dohromady. Ofenzivu fotbalových Teplic na podzim v lize zachraňuje z druhé vlny Michal Bílek, exekutor standardek, specialista na penalty a oficiálně už také...

23. listopadu 2025  12:55

Ultras Baníku ve vlaku uráželi romské děti z klubu Mongaguá, pomohla policie

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34

Provoz mezi Ústím nad Labem a Děčínem zastavila tragická nehoda. Vlak srazil člověka

Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu...

V Ústí nad Labem v neděli dopoledne srazil osobní vlak člověka, který na místě zemřel. Ve vlaku jelo 21 cestujících. Řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják. Provoz na trati mezi Ústím a Děčínem...

23. listopadu 2025  12:25

Letenky mám i rok předem. Last minute nákup je mýtus, říká lowcost cestovatel

Jiří Petrák na Islandu

Procestoval 52 států, spal v poušti s trochou vody po boku, v horách balancoval nad roklemi a setkal se i s ozbrojenci. Jiří Petrák z Lovosic je lowcostový cestovatel – ten, kdo se vydává po světě...

23. listopadu 2025  8:34

Děčínská domácí neporazitelnost je fuč, k výhře táhl Nymburk skvělý Bohačík

Jaromír Bohačík z Nymburka během utkání v Děčíně.

Výborný výkon Jaromíra Bohačíka pomohl basketbalistům Nymburka k vítězství 85:80 v Děčíně a udržení ligové neporazitelnosti. Třiatřicetiletý hráč, který v minulých dnech ukončil reprezentační...

22. listopadu 2025  20:33,  aktualizováno  21:30

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

22. listopadu 2025  19:06,  aktualizováno  19:40

Galásek o krizi: Jsem bojovník, ale vře to ve mně. Vlajkonoši tým „grilovali“

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Pětka pro Tomáše Galáska. Aneb pátá ligová porážka v řadě od jeho nástupu do funkce trenéra fotbalistů Ostravy, nejtěsnější sobotní 0:1 v Teplicích. Baník pod ním ještě nebodoval a dokonce nedal ani...

22. listopadu 2025  19:08

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

22. listopadu 2025  15:27

Sami to nedáme. Město shání parťáka na opravu zámku, byznysmeny osloví videem

Zchátralý zámek v Postoloprtech na Lounsku

Radnice v Postoloprtech na Lounsku hledá strategického partnera, který jí pomůže s opravou místního zchátralého zámku z počátku 17. století. Náklady na rekonstrukci odhaduje na stovky milionů korun....

22. listopadu 2025  9:21

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů

Opavský David Motyčka se natahuje po míči před LJ Bryanem z Děčína.

Hledat poklad na Stříbrném jezeře je možná snazší než najít drahokam mezi americkými basketbalisty. Zvlášť v cenové relaci skromného českého ligového klubu. Děčín se teď netrefil do Lloyda Alvina...

22. listopadu 2025  6:07

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla...

Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.

21. listopadu 2025  20:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.