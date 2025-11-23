Provoz mezi Ústím nad Labem a Děčínem zastavila tragická nehoda. Vlak srazil člověka

Událost se stala těsně před 10:00 ve čtvrti Krásné Březno. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, případ jsme předali koronerovi a policii,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Ve vlaku jelo 21 cestujících a dva lidé z obsluhy vlaku. Hasiči evakuovali 11 lidí.
S obnovením provozu se čeká na ukončení vyšetřování policie na místě. Náhradní autobusovou dopravu se podle informací Českých drah nepodařilo zajistit.
