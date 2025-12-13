Tři lidé se zranili při nehodě aut na Lounsku, provoz na silnici byl přerušen

Nehoda se stala jen pár minut po sobotním poledni, vyjeli k ní dvě jednotky hasičů.
Při nehodě se zranili tři lidé, pasažéři byli v době příjezdu hasičů již v péči záchranářů. „Hasiči zasypali uniklé kapaliny a provedli protipožární opatření,“ informovali krajští hasiči na síti X.
Provoz na silnici se podařilo obnovit za necelé dvě hodiny, po dobu uzavírky motoristé využívali objízdné trasy.
