Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla podle ní negativní, okolnosti nehody policie vyšetřuje.
Nehoda se stala v sobotu kolem 18:40 na křižovatce ulic Úzké, Šluknovské a Starokřečanské. „Podle prvotních informací osobní vůz odbočoval vlevo a střetl se s protijedoucím motocyklem,“ popsala nehodu policejní mluvčí. Přes úsilí záchranářů motocyklista těžkým zraněním podlehl.
Od začátku prázdnin je to v kraji druhá podobná nehoda. V sobotu 5. července v podvečer zemřel motocyklista po střetu s autem na silnici I/13 mezi Chlumcem a Přestanovem na Ústecku. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel, utrpěl smrtelná zranění a záchranáři už mu nedokázali pomoci.
Podle policejních statistik zemřelo první srpnový den na silnicích v ČR pět lidí, devět se těžce zranilo. Vedle jedné oběti v Ústeckém kraji si nehody vyžádaly tři mrtvé v Jihomoravském kraji a jednu oběť v Praze. Nejtragičtějším dnem roku bylo letos pondělí 27. července se šesti oběťmi.
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