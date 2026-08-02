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U Rumburku zemřel po srážce s autem motorkář. Nepomohla ani resuscitace

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  12:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Rumburku na Děčínsku zemřel v sobotu v podvečer po střetu s osobním automobilem motocyklista. Přes poskytnutou resuscitaci svým zraněním podlehl, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla podle ní negativní, okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Nehoda se stala v sobotu kolem 18:40 na křižovatce ulic Úzké, Šluknovské a Starokřečanské. „Podle prvotních informací osobní vůz odbočoval vlevo a střetl se s protijedoucím motocyklem,“ popsala nehodu policejní mluvčí. Přes úsilí záchranářů motocyklista těžkým zraněním podlehl.

Od začátku prázdnin je to v kraji druhá podobná nehoda. V sobotu 5. července v podvečer zemřel motocyklista po střetu s autem na silnici I/13 mezi Chlumcem a Přestanovem na Ústecku. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel, utrpěl smrtelná zranění a záchranáři už mu nedokázali pomoci.

Podle policejních statistik zemřelo první srpnový den na silnicích v ČR pět lidí, devět se těžce zranilo. Vedle jedné oběti v Ústeckém kraji si nehody vyžádaly tři mrtvé v Jihomoravském kraji a jednu oběť v Praze. Nejtragičtějším dnem roku bylo letos pondělí 27. července se šesti oběťmi.

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U Rumburku zemřel po srážce s autem motorkář. Nepomohla ani resuscitace

ilustrační snímek

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