Kvůli hledání brýlí zabil tři silničáře, soud uložil šoférovi 2,5 roku

„S ohledem na neodčinitelné následky v podobě tří zemřelých a jednoho těžce zraněného z pohledu kriminální prevence skutečně nebylo na místě ukládat trest výchovný. Nebylo možné uložit jiný než nepodmíněný trest,“ uvedl předseda senátu Stanislav Řehola.

Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti muži hrozilo vězení od jednoho roku do šesti let.

Senát při rozhodování o výši trestu zohlednil například bezúhonnost obžalovaného nebo jeho přístup, kdy po celé přípravné řízení spolupracoval a před soudem pak prohlásil vinu.

Pozůstalí a poškození po muži požadovali odškodné v milionech korun. Senát je však s jejich nároky odkázal na civilní soud.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu pro případné podání odvolání.

„Chci se všem pozůstalým a poškozeným omluvit za to, co jsem jim způsobil. Je to tragédie,“ pronesl v jednací síni se slzami v očích sedmačtyřicetiletý Vindyš.

„Bohužel se to nedá vrátit zpátky. Strašně toho lituji. Je pro mě těžké o tom mluvit. Ponesu si to v sobě do smrti,“ dodal v současné době nezaměstnaný muž. Pozůstalým zaslal omluvné dopisy. Kvůli nehodě docházel k psychologovi.

Nehoda se stala loni 16. dubna dopoledne na silnici I/13 u obce Pňovičky na Teplicku. Tehdy se na komunikaci prováděla údržba, což si vyžádalo výrazná dopravní omezení, a proto také zvýšenou pozornost řidičů.

Vindyš se ovšem řízení v jednu chvíli plně nevěnoval. „V místech dopravního omezení v důsledku údržby komunikace, kdy levý jízdní pruh byl uzavřen směrovými deskami, hledal sluneční brýle a vjel rychlostí 56 km/h právě do uzavřeného levého jízdního pruhu,“ uvedla obžaloba.

Následně narazil do odstaveného nákladního vozidla silničářů, které náraz doslova odhodil na další odstavený vůz. Obě auta pak postupně narazila do pracujících silničářů.

Tři zemřeli, čtvrtý utrpěl těžká zranění s trvalými následky.

„Šmátral jsem po brýlích. Když jsem se po nich natahoval, tak jsem strhl volant do levého pruhu,“ popsal před senátem Vindyš, jenž tehdy vezl desítky tun kamene. Z nehody si odnesl lehká zranění.

Teplický soud letos řešil už jeden podobný případ. V srpnu uložil podmínku řidiči kamionu, který loni v červenci v Srbicích na Teplicku vjel na chodník, kde srazil a přejel procházející ženu.

Lékaři jí následně museli amputovat levou nohu. Šofér vyjel mimo silnici, protože se snažil najít zubní protézu, která mu vypadla z úst při záchvatu kašle.