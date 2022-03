Za smrt tří silničářů kvůli hledání brýlí přijal řidič 2,5 roku vězení

„Už to chci uzavřít. Trest respektuji a přijímám. Vnímám ho špatně, ale prostě se s tím musím nějak poprat, udělat čáru a jet dál,“ odůvodnil Vindyš své rozhodnutí, proč se nakonec ztotožnil s listopadovým verdiktem prvoinstančního teplického soudu.

Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti mu hrozilo vězení od jednoho roku do šesti let.

Protože se neodvolal státní zástupce, odvolací senát se otázkou trestu už nemusel zabývat.

Tragédie se stala 16. dubna 2020 dopoledne na silnici I/13 u obce Pňovičky na Teplicku. Projíždějící řidiči se tehdy museli mít na pozoru, protože kvůli údržbě komunikace platila na místě dopravní omezení.

Vindyš, jenž vezl desítky tun kamene, však místo stoprocentní koncentrace začal v jednu chvíli šmátrat po slunečních brýlích. Když se po nich natahoval, strhl volant do uzavřeného jízdního pruhu. Tam se střetl s odstaveným nákladním vozidlem silničářů, které náraz doslova odhodil na další odstavený vůz. Obě auta pak postupně smetla pracující silničáře.

Tři zemřeli, čtvrtý utrpěl těžká zranění s trvalými následky.

Okresní soud Vindyšovi přičetl k dobru jeho bezúhonnost, postoj k případu, kdy v přípravném řízení plně spolupracoval a při prvostupňovém hlavním líčení takzvaně prohlásil vinu, i projevenou upřímnou lítost.

„Strašně toho lituji. Ponesu si to v sobě do smrti,“ pronesl Vindyš loni před teplickým okresním soudem. V jednací síni se tehdy několikrát rozbrečel. Pozůstalým napsal i omluvné dopisy. On sám utrpěl při nehodě lehká zranění. Kvůli události musel docházet k psychologovi.

Podmíněný trest nicméně podle teplického senátu nebyl na místě. „S ohledem na neodčinitelné následky v podobě tří zemřelých a jednoho těžce zraněného z pohledu kriminální prevence skutečně nebylo na místě ukládat trest výchovný. Nebylo možné uložit jiný než nepodmíněný trest,“ uvedl předseda senátu Stanislav Řehola.

K tomu odvolací senát s ohledem na zpětvzetí odvolání už pouze mimochodem poznamenal, že i podle něj je takový trest adekvátní.

Silničáři tam neměli co dělat

Krajský soud tak už rozhodoval pouze o odvolání pozůstalých a poškozených, kteří po muži požadovali odškodné v milionech korun, přičemž okresní soud je odkázal na civilní řízení. Stejný postoj zaujal i odvolací senát.

Soudy v první řadě uvedly, že Vindyš se skutku dopustil v rámci výkonu povolání coby zaměstnanec a to nedbalostně, a tudíž neodpovídá třetím osobám za způsobenou škodu. Náhradu škody vůči němu mohl uplatnit jen zaměstnavatel.

Zároveň podotkly, že jim škodu již dříve ve velkém rozsahu zaplatila pojišťovna. Každý dostal bezmála 700 tisíc korun.

A dalším důvodem pak byl fakt, že v den, kdy k nehodě došlo, neměli silničáři na místě co dělat. Jak vyplývá z prvostupňového rozsudku, jejich zaměstnavatel totiž neměl k dispozici potřebná povolení a dokumenty.

„Ze zpráv ŘSD a Krajského úřadu Ústeckého kraje a souvisejících listin vyplývá, že neměl uzavřenou platnou smlouvu s investorem stavby. Dále nebylo vydáno správní rozhodnutí o zvláštním užívání a stanovení přechodné úpravy daného úseku silnice, z čehož plyne, že zaměstnanci (poškození) na uvedený úsek komunikace neměli být k provádění prací vysíláni,“ stojí v rozhodnutí teplického soudu.