Při nehodě na D6 na Lounsku se zranili čtyři lidé, vzlétly dva vrtulníky

„Krátce před dvanáctou hodinou došlo na dálnici D6 směrem na Prahu u sjezdu na Lubenec k dopravní nehodě dvou osobních vozidel,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Při nehodě se zranili čtyři lidé, s jejich vyprošťováním pomohli hasiči. Dva lidé utrpěli vážná zranění.

„Jednoho dopravil vrtulník do plzeňské nemocnice, druhého do Ústí nad Labem. Další dva zranění byli sanitkami převezeni na traumacentrum do karlovarské nemocnice,“ uvedl mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk 12:42 Dálnice je v jednom pruhu zprovozněna. Zraněné osoby byly odvezeny ZZS a LZS do nemocnice. oblíbit odpovědět

Silnice byla po nějakou dobu uzavřena kvůli přistání vrtulníků. „Znovu je v místě nehody průjezdná jedním pruhem se zvýšenou opatrností,“ řekla Hyšplerová.

Policisté jsou stále na místě a vyšetřují veškeré okolnosti a příčiny nehody.