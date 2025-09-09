Při nehodě na Mostecku zemřel dělník, policie ji vyšetřuje jako nedbalost

Policie prověřuje pondělní nehodu kamionu u Želenic na Mostecku, při níž zemřel dělník a další utrpěl těžké zranění, pro podezření z usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidič měl pozitivní test na THC. Policie muži středního věku zadržela řidičský průkaz. Pokud ho policie obviní, bude mu hrozit až šestileté vězení.

Dopravní nehoda kamionu a dodávky na silnici I/13 u Želenic na Mostecku (8. září 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Nehoda se stala v pondělí po poledni na silnici I/13. Podle prvotních informací měl řidič mikrospánek. Když se probral, strhl volant a narazil do prázdného vozidla, u kterého byla skupina dělníků. Přesnou příčinu a okolnosti nehody ještě policie prověřuje, informoval v úterý mluvčí mosteckých policistů Václav Krieger.

K nehodě se sjely všechny záchranné složky, zasahoval také vrtulník, který transportoval zraněného muže do ústecké nemocnice. Hlavní tah mezi Libercem a Karlovými Vary byl několik hodin uzavřený.

Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel

Podobný případ se stal v roce 2020. Řidič kamionu tehdy najížděl ve směru od obce Ohníč na Teplicku na silnici I/13. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, narazil do odstaveného nákladního auta, které bylo odhozeno na další vůz.

Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel. Na místě zemřeli muži ve věku 41, 42 a 55 let. S trvalými následky vyvázl pracovník údržby. Soud muži uložil 2,5 roku vězení a trest zákazu řízení motorových vozidel po dobu pěti let.

