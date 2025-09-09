Nehoda se stala v pondělí po poledni na silnici I/13. Podle prvotních informací měl řidič mikrospánek. Když se probral, strhl volant a narazil do prázdného vozidla, u kterého byla skupina dělníků. Přesnou příčinu a okolnosti nehody ještě policie prověřuje, informoval v úterý mluvčí mosteckých policistů Václav Krieger.
K nehodě se sjely všechny záchranné složky, zasahoval také vrtulník, který transportoval zraněného muže do ústecké nemocnice. Hlavní tah mezi Libercem a Karlovými Vary byl několik hodin uzavřený.
Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel
Podobný případ se stal v roce 2020. Řidič kamionu tehdy najížděl ve směru od obce Ohníč na Teplicku na silnici I/13. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, narazil do odstaveného nákladního auta, které bylo odhozeno na další vůz.
Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel. Na místě zemřeli muži ve věku 41, 42 a 55 let. S trvalými následky vyvázl pracovník údržby. Soud muži uložil 2,5 roku vězení a trest zákazu řízení motorových vozidel po dobu pěti let.