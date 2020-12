Pokus vyjet na Jedlovou horu nevyšel, auto může ve stráni zůstat do jara

Nehoda se stala v noci na úterý zhruba dvě stě metrů pod nejvyšším vrcholem Lužických hor v okrese Děčín. Řidič volkswagenu nejen nerespektoval zákaz vjezdu, ale navíc neměl ani potřebné vybavení na náledí.



„Na podobné kousky jsme si tu už zvykli. Přes zimu pravidelně několikrát do týdne najdu ráno stopy, že to někdo zkouší vyjet až nahoru. Občas to nevyjde a dopadne to stejně jako teď,“ popsal dlouholeté zkušenosti Jakub Krejčí, který na vrcholu hory už sedmnáct let provozuje Hotel Jedlová.

„Sám mám terénní auto a jezdím s řetězy, abych k hotelu vůbec vyjel,“ doplnil Krejčí.



Protože vůz nikoho neohrožuje a ani nedošlo k úniku provozních kapalin, nebudou teď auto vyprošťovat hasiči a případem se zatím nebude zabývat ani policie.



„Při nehodě nedošlo ke zranění ani ke způsobení škody třetí osobě, navíc vůz netvoří překážku silničního provozu,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Dodal, že v místě sice platí zákaz vjezdu, ale je v něm řada výjimek, takže zatím není jisté, zda došlo k jeho porušení.



Samotný odtah vozu si bude muset zajistit jeho majitel. „Ani traktor ale na tomto náledí nahoru momentálně nevyjede,“ míní Jakub Krejčí. Zapadlé vozidlo tak na Jedlové hoře může zůstat jako memento až do oblevy, než se k němu těžká technika dostane.